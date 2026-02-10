Asesinan a una persona y hieren a tres en Río Piedras

Una persona muerta y tres heridas de bala fueron encontradas a las 4:02 p.m. del martes en la avenida Ramón B. López, extensión López Sicardó en Río Piedras.

Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos y personas heridas en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron el cuerpo de un hombre y varias personas adicionales; todos con heridas de bala.

Los perjudicados fueron transportados a instituciones hospitalarias de la zona y al momento se desconoce su condición