Asesinan a una persona y hieren a tres en Río Piedras
Los perjudicados fueron transportados a un hospital
10 de febrero de 2026 - 5:25 PM
Una persona muerta y tres heridas de bala fueron encontradas a las 4:02 p.m. del martes en la avenida Ramón B. López, extensión López Sicardó en Río Piedras.
Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos y personas heridas en el lugar.
Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron el cuerpo de un hombre y varias personas adicionales; todos con heridas de bala.
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
