Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Asesinan a una persona y hieren a tres en Río Piedras

Los perjudicados fueron transportados a un hospital

10 de febrero de 2026 - 5:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una persona muerta y tres heridas de bala fueron encontradas a las 4:02 p.m. del martes en la avenida Ramón B. López, extensión López Sicardó en Río Piedras.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos y personas heridas en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron el cuerpo de un hombre y varias personas adicionales; todos con heridas de bala.

Los perjudicados fueron transportados a instituciones hospitalarias de la zona y al momento se desconoce su condición

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Tags
Breaking NewsRío PiedrasCICPolicía de Puerto RicoSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: