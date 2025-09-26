Asesinan de un disparo a hombre en Río Piedras
Los hechos fueron reportados a las 2:30 p.m. del viernes en la barriada Venezuela
26 de septiembre de 2025 - 4:38 PM
El cuerpo de un hombre fue encontrado durante la tarde de este viernes en una calle de la barriada Venezuela en Río Piedras, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 recibida a las 2:33 p.m. alertó a las autoridades sobre disparos en la calle José Severo Quiñones.
Al legar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre, que no ha sido identificado, que mostraba un impacto de bala en una parte del cuerpo no especificada.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.
