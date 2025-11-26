Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comediante boricua Jay Jay Reyes es arrestado en Florida

Fue detenido por exceso de velocidad, pero tenía una orden de arresto en su contra por cargos de agresión

26 de noviembre de 2025 - 4:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comediante conocido como Jay Jay Reyes enfrenta dos cargos por agresión en el condado de Osceola de Florida. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El comediante e influencer puertorriqueño Javier José Reyes Rojas, conocido como “Jay Jay Reyes”, fue arrestado el 22 de noviembre en el estado de Florida por un caso de presunta agresión radicado en el condado de Osceola.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk informó que agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Hamilton intervinieron a Reyes Rojas por una presunta violación de tránsito.

La denuncia sostiene que la intervención se debió a que Reyes Rojas, supuestamente, conducía a 70 millas por hora (mph) en una zona con un límite de velocidad de 50 mph.

Tras solicitar sus documentos de identificación, la base de datos reveló a los oficiales que había una orden de arresto en su contra emitida por las autoridades del condado de Osceola.

Una portavoz de la Oficina del Sheriff de Polk indicó que los cargos son por agresión que incluye “grave daño corporal”.

Reyes García estuvo detenido en una celda del Condado de Polk hasta que fue transferido a una cárcel del Condado de Osceola para ser procesado.

La base de datos de la prisión en Osceola indicó que fue fichado ayer, martes, 25 de noviembre. Hasta el momento no figura que haya prestado una fianza, pero no quedó claro de inmediato si ya compareció ante un magistrado.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
