Comediante boricua Jay Jay Reyes es arrestado en Florida

El comediante e influencer puertorriqueño Javier José Reyes Rojas, conocido como “Jay Jay Reyes”, fue arrestado el 22 de noviembre en el estado de Florida por un caso de presunta agresión radicado en el condado de Osceola.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk informó que agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Hamilton intervinieron a Reyes Rojas por una presunta violación de tránsito.

La denuncia sostiene que la intervención se debió a que Reyes Rojas, supuestamente, conducía a 70 millas por hora (mph) en una zona con un límite de velocidad de 50 mph.

Tras solicitar sus documentos de identificación, la base de datos reveló a los oficiales que había una orden de arresto en su contra emitida por las autoridades del condado de Osceola.

Una portavoz de la Oficina del Sheriff de Polk indicó que los cargos son por agresión que incluye “grave daño corporal”.

Reyes García estuvo detenido en una celda del Condado de Polk hasta que fue transferido a una cárcel del Condado de Osceola para ser procesado.