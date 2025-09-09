Opinión
10 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Continúa el tapón en el expreso PR-52 debido a grúa que se incendió

Poco después de las 7:00 p.m. solo el paseo en ese tramo permanecía abierto al tránsito

9 de septiembre de 2025 - 3:43 PM

Updated At

Actualizado el 9 de septiembre de 2025 - 7:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Grúa arde en llamas en el expreso PR-52: mira la escena

Grúa arde en llamas en el expreso PR-52: mira la escena

Un camión volcado se incendió en dirección de Caguas a Cayey, cerca de la salida de Guavate.

Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un extenso congestionamiento vehicular continúa afectando a conductores que discurren por el expreso PR-52, en dirección de Caguas a Cayey, cerca de la salida al sector Guavate, luego de que esta tarde una grúa se volcara e incendiara en un tramo de la vía luego de chocar con otro vehículo.

“Todavía está cerrada la vía, por donde único están pasando los carros es por el paseo, pero todos los demás carriles están cerrados, esto va para largo”, informó a El Nuevo Día el agente Nieves, de la División de Patrulla de Carreteras de la Policía en Caguas quien además recomendó a los conductores utilizar rutas alternas.

“Hubo un derrame grande de diésel y los bomberos están trabajando con eso”, añadió.

Por su parte, Ivonne Rosario, portavoz del Negociado de Bomberos, confirmó que se registró un derrame del combustible luego del impacto de los dos vehículos, pero indico que, a eso de las 7:00 p.m., ya había sido atendido y todo se encontraba “bajo control”.

A eso de las 7:29 p.m. Google Maps aún registraba un monumental tapón en la vía, que se extiende desde Caguas Sur hasta Guavate.

La Policía reportó el accidente poco después de las 3:00 p.m. de este martes donde se indicaba que una grúa con carga que se había volcado e incendiado a la altura del kilómetro 37.7 de la mencionada vía.

Según la información preliminar, la grúa impactó una guagua tipo SUV marca Cherokee blanca, que también se incendió parcialmente.

No se reportaron heridos ni sobre las posibles causas del accidente.

Mantente conectado a elnuevodia.com para más detalles

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
