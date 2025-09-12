Opinión
12 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detienen en aguas de Puerto Rico a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos

La detención de estas personas se realizó en el Canal de la Mona

12 de septiembre de 2025 - 11:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Guardia Costera interceptó una embarcación en el Canal de Mona con 66 personas que se presume se dirigían hacia Puerto Rico. (Suministrada/USCG)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos que intentaban entrar a Puerto Rico, informó este viernes este organismo.

La detención de estas personas, que se realizó en el Canal de la Mona, al oeste de la isla caribeña, se produjo tras ser avistadas por oficiales de la División de Mar y Tierra de Protección del Caribe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que detectaron una sospechosa embarcación ligera en aguas de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.

Los oficiales alertaron a los guardacostas en San Juan para que zarparan con su embarcación “Heriberto Hernández” y detuvieran a la sospechosa nave. Al acercarse a la embarcación, los guardacostas desembarcaron a los 66 migrantes.

El grupo de indocumentados constó de 41 dominicanos y 7 dominicanas, 13 haitianos y tres haitianas y dos rumanos.Los migrantes fueron repatriados a San Pedro de Macorís, en República Dominicana.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
