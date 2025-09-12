Detienen en aguas de Puerto Rico a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos
La detención de estas personas se realizó en el Canal de la Mona
12 de septiembre de 2025 - 11:02 AM
12 de septiembre de 2025 - 11:02 AM
La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos que intentaban entrar a Puerto Rico, informó este viernes este organismo.
La detención de estas personas, que se realizó en el Canal de la Mona, al oeste de la isla caribeña, se produjo tras ser avistadas por oficiales de la División de Mar y Tierra de Protección del Caribe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que detectaron una sospechosa embarcación ligera en aguas de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.
Los oficiales alertaron a los guardacostas en San Juan para que zarparan con su embarcación “Heriberto Hernández” y detuvieran a la sospechosa nave. Al acercarse a la embarcación, los guardacostas desembarcaron a los 66 migrantes.
El grupo de indocumentados constó de 41 dominicanos y 7 dominicanas, 13 haitianos y tres haitianas y dos rumanos.Los migrantes fueron repatriados a San Pedro de Macorís, en República Dominicana.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: