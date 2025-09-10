Opinión
10 de septiembre de 2025
Solo seis dominicanos han vuelto a su país de forma voluntaria desde Puerto Rico este año

Las repatriaciones se produjeron el 10 de mayo; el 5 de agosto y 25 de agosto

10 de septiembre de 2025 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las repatriaciones se produjeron el 10 de mayo; el 5 de agosto y 25 de agosto. (Fuente externa/Listín GDA)
Por Yudelka Domínguez

A pesar de los informes y redadas realizadas a inmigrantes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), solo seis dominicanos, de acuerdo a datos de la Dirección General de Migración (DGM), han retornado al país de manera voluntaria desde Puerto Rico.

RELACIONADAS

En total, ocho dominicanos han retornado a República Dominicana de manera voluntaria, de enero hasta el 31 de agosto de este año. De este grupo, seis llegaron de Puerto Rico; uno de Reino Unido y el restante de Canadá.

De acuerdo a la DGM, este retorno voluntario de los dominicanos residentes en Puerto Rico inició en el mes de mayo. Las repatriaciones se produjeron el 10 de mayo; el 5 de agosto y 25 de agosto.

Al menos, tres personas fueron detenidas en el área de Barrio Obrero como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.Los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a las personas que se encontraban frente a diversos establecimientos en busca de corroborar su estatus migratorio.Desde el inicio de su campaña política, el presidente prometió que llevaría a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una política que comenzó a poner en acción tan pronto asumió su segundo mandato.
Repatriaciones

La Dirección General de Migración tiene en sus estadísticas que desde enero hasta agosto de este año, al menos 32 países han repatriado a República Dominicana a unos 3,226 nacionales.

Los deportados llegan en vuelos comerciales, a través de los aviones de los gobiernos federales de Estados Unidos y Chile; ferries y de forma terrestre. Incluso, de acuerdo a los datos, los repatriados de Puerto Rico llegan al país a través de vuelos comerciales.

Dentro de los ilícitos que han cometido los dominicanos repatriados están migración ilegal, droga, asalto, violencia, uso de documentos falsos, fraude, homicidio, ofensa y/o abuso sexual, porte ilegal de armas, trata de personas, robo, violación y violencia.

"Ninguna persona es ilegal": la experiencia de hijos e hijas de inmigrantes en el “Verano Aurora”

La doctora Gladys Capella Noya lleva más de una década gestando el proyecto con las escuelas aledañas al recinto de Río Piedras de la UPR.

De los 3,226, unos 2,891 son hombres y 335, mujeres.

El mayor número de repatriados llegaron al país acusados de "migración ilegal“. Estos contabilizan 2,221; seguido de droga, con 490; porte ilegal de armas, 100; violencia, 84; ofensa y abuso sexual, 69; documentos falsos, 41 y homicidio, 31.

Los dominicanos llegan desde Puerto Rico, San Martin, Chile, Estados Unidos, España, Alemania, Argentina, Bahamas, Eslovenia, Australia, Francia, Alemania, Guyana Francés, Colombia, Guadalupe, Panamá, Haití, Bolivia, Antigua y Barbuda, Bahama , Isla de Aruba, Dinamarca, Costa Rica, Curacao, Turquia, Perú, México, Italia, Países bajos, Guayana, Canadá y Suiza.

Varios reportes de medios internacionales hablan de lo aterrado que viven muchos dominicanos en Puerto Rico por la política de deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una nota publicada el pasado mes de julio indica que de enero al 7 de junio de este año, agentes del ICE arrestaron a 4215 dominicanos en Puerto Rico.

Breaking NewsRepública DominicanaICE-HSI
Yudelka Domínguez
