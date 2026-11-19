Un hombre de 64 años se encuentra en estado crítico luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en las instalaciones del vertedero municipal de Fajardo.

Según un informe de la Policía, el perjudicado sufrió una caída de gran altura tras recibir una descarga de aproximadamente 16,000 voltios.

Posteriormente, el perjudicado fue transportado en ambulancia hacia un parque de pelota, desde donde fue recogido por una ambulancia aérea y transportado al Centro Médico de Río Piedras.