En estado crítico un hombre que recibió descarga eléctrica de 16,000 voltios en Fajardo
Tras el incidente, el perjudicado, quien realizaba labores en el vertedero municipal, cayó desde una altura considerable.
19 de noviembre de 2026 - 10:28 AM
19 de noviembre de 2026 - 10:28 AM
Un hombre de 64 años se encuentra en estado crítico luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en las instalaciones del vertedero municipal de Fajardo.
Según un informe de la Policía, el perjudicado sufrió una caída de gran altura tras recibir una descarga de aproximadamente 16,000 voltios.
Posteriormente, el perjudicado fue transportado en ambulancia hacia un parque de pelota, desde donde fue recogido por una ambulancia aérea y transportado al Centro Médico de Río Piedras.
La investigación está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.
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