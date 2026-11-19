La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley un proyecto de la Cámara de Representantes que establecería planes de pago ajustados a la capacidad económica de los clientes residenciales que mantienen deudas con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el consorcio LUMA Energy.

Según un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza en la mañana del jueves, la Ley 235 de 2026, originada del Proyecto de la Cámara 133, del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, también permitiría que pequeños comerciales paguen a plazos parte de la factura eléctrica atribuible a aumentos extraordinarios en los costos de combustible o de compra de energía.

Recientemente, varios puertorriqueños denunciaron dificultades para pagar sus facturas de electricidad luego de que aumentara el costo del kilovatio hora a 33.86 centavos para el trimestre de octubre a diciembre de 2026, atribuyendo el alza a los costos del combustible debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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Día de la Movilidad Asistida

La nueva ley formó parte de varias medidas que la gobernadora González firmó el jueves. Entre ellas figura el Proyecto de la Cámara 1110, de la autoría de la representante Carmen Medina, que se convirtió en la Ley 231-2026 y establece el primer domingo de noviembre de cada año como el Día de la Movilidad Asistida en la isla.

“La ley busca crear conciencia sobre la importancia de los equipos de asistencia para la autonomía y el bienestar de las personas con impedimentos o lesiones que los necesitan para desplazarse. Equipos como las sillas de ruedas, los andadores, los bastones y las muletas facilitan que las personas puedan estudiar, trabajar y participar en la vida de sus comunidades”, dice el parte de prensa de La Fortaleza.

Sobre esta nueva ley, González indicó que contar con el equipo adecuado puede hacer la diferencia para una persona que quiere llegar a su trabajo, asistir a clases o salir de su casa con mayor independencia. “Con esta ley queremos que más personas conozcan la importancia de estos equipos y sepan cómo usarlos y mantenerlos en buen estado. Agradezco a la representante Carmen Medina por impulsar esta medida”, mencionó la mandataria.

El Departamento de Estado, junto al Departamento de Educación y otras agencias concernidas, adoptará iniciativas para cumplir con los propósitos de la ley. Como parte de ese esfuerzo, se contempla coordinar actividades para orientar a la ciudadanía sobre el uso correcto de los equipos y los servicios de mantenimiento disponibles.

Exención contributiva

Además, la primera ejecutiva del país firmó el Proyecto del Senado 899, presentado por el senador Ángel Toledo López y ahora convertida en la Ley 232-2026. La medida incorpora expresamente al Código de Rentas Internas de Puerto Rico la exención contributiva sobre los ingresos por horas extras trabajadas por los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, incluido el personal de rango.

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La Ley 232-2026 enmienda la Sección 1031.02 del Código de Rentas Internas de 2011 para incluir esos pagos entre las partidas exentas de tributación. Con esta enmienda, el Código recoge expresamente la exención que ya dispone la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Nuestros bomberos extienden sus jornadas para atender emergencias y proteger vidas y propiedades en todo Puerto Rico. Con esta firma, dejamos claro en el Código de Rentas Internas el trato contributivo que corresponde a la compensación por esas horas de servicio”, expresó la gobernadora en el comunicado de prensa.

Firma otras seis leyes

También, González firmó seis leyes y cuatro resoluciones conjuntas que, entre otras disposiciones, regulan la práctica del voceteo, y la medida legislativa de administración que asignan $5 millones anuales a la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico. Otras medidas también reconocen oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña y atienden asuntos agrícolas, turísticos y municipales.

González firmó la Ley 233-2026, originada en el Proyecto de la Cámara 911, del representante José “Pichy” Torres Zamora, que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para prohibir el voceteo entre las 10:01 p.m. y las 6:59 a.m. en todo Puerto Rico, salvo las actividades autorizadas conforme a la ley. La prohibición aplica las 24 horas en las zonas escolares y de tranquilidad designadas.

La medida establece multas administrativas y faculta a los municipios a regular esta práctica en horario diurno.

Igualmente, la gobernadora dio paso a la Ley 234-2026, originada en el Proyecto del Senado 1185 del senador Jeison Rosa, enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para permitir que, al fallecer un agricultor bona fide, su certificación pueda transferirse al cónyuge sobreviviente que cumpla con los requisitos establecidos.

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La ley ordena al secretario del Departamento de Agricultura atemperar la reglamentación aplicable.

Otra medida firmada fue la Ley 236-2026, originada en el Proyecto de la Cámara 144, del representante Ángel Morey, que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer el periodo de transición cuando se produce una vacante en la alcaldía durante un año no electoral.

La medida amplía las facultades de los comités de transición y requiere que el alcalde interino presente un informe escrito sobre el estado de las finanzas y la administración municipal.

La mandataria también firmó otras medidas relacionadas con el turismo, la inclusión, la designación de vías públicas y la asignación de fondos para obras y servicios.

Entre ellas figura la Ley 237-2026, originada en el Proyecto de la Cámara 1173, de la autoría del representante Jerry Nieves, que designa la carretera PR-685, en Manatí, como la Ruta Gastronómica y Panorámica “Sabor de la Atenas”.

La legislación dispone que la Oficina de Turismo coordine con el municipio y otras entidades la promoción de los comercios y atractivos de la ruta.

Asimismo, firmó la Ley 238-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 1463, que reconoce oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña como lengua natural de la comunidad sorda y parte del patrimonio cultural de Puerto Rico. La medida establece una política pública dirigida a promover la inclusión y respetar los derechos lingüísticos de esta comunidad.

Por otra parte, la gobernadora aprobó varias resoluciones conjuntas: la Resolución Conjunta 88-2026, que designa la carretera estatal PR-652 con el nombre de Eduardo “Eddie” Jové Torres. La medida fue presentada por los senadores Héctor González López y Gregorio Matías Rosario.

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Asimismo, se dio paso a la Resolución Conjunta 89-2026, que reasigna $74,000 a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón para realizar obras y mejoras permanentes en el Parque Robert Junghanns. Fue presentada por el representante Luis “Júnior” Pérez.

Igualmente, la gobernadora firmó la Resolución Conjunta 90-2026, que ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación levantar las restricciones sobre la finca número 5 del Proyecto Alvarado, en el barrio Saltos de Orocovis, en la medida necesaria para permitir las segregaciones autorizadas. Cada solar podrá tener una cabida máxima de 800 metros cuadrados. La medida fue presentada por el representante Luis Jiménez.