Encuentran a mujer por quien se activó alerta Ashanti en San Juan
La Policía informó que fue hallada en el área del Condado en buen estado de salud
24 de agosto de 2025 - 10:17 PM
Actualizado el 24 de agosto de 2025 - 9:55 AM
24 de agosto de 2025 - 10:17 PM
Actualizado el 24 de agosto de 2025 - 9:55 AM
La Policía desactivó la alerta Ashanti luego de que una mujer que había sido reportada como desaparecida, el sábado, en San Juan fue encontrada en la mañana de este domingo.
De acuerdo con la información suministrada, fue hallada en buen estado frente a un hotel en la avenida Ashford del Condado.
La alerta había sido activada para solicitar ayuda ciudadana para dar con el paradero de Valerie Defendini Pérez, de 33 años, reportada como desaparecida desde el 22 de agosto tras la salir de la residencia de su madre en la calle San Jorge, en Santurce.
La requisitoria especial sostenía que la mujer fue reportada como desaparecida por su progenitora tras salir de la residencia en la fecha indicada.
La alerta Ashanti se activa para atender casos de desaparición de personas de 18 años o más que sufran de alguna discapacidad física o mental comprobada, en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: