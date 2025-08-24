Encuentran a mujer por quien se activó alerta Ashanti en San Juan

La Policía desactivó la alerta Ashanti luego de que una mujer que había sido reportada como desaparecida, el sábado, en San Juan fue encontrada en la mañana de este domingo.

De acuerdo con la información suministrada, fue hallada en buen estado frente a un hotel en la avenida Ashford del Condado.

La alerta había sido activada para solicitar ayuda ciudadana para dar con el paradero de Valerie Defendini Pérez, de 33 años, reportada como desaparecida desde el 22 de agosto tras la salir de la residencia de su madre en la calle San Jorge, en Santurce.

La requisitoria especial sostenía que la mujer fue reportada como desaparecida por su progenitora tras salir de la residencia en la fecha indicada.