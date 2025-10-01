Encuentran un cuerpo baleado en Caguas

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Caguas.

El crimen fue reportado a eso de las 12:01 a.m., en la calle Del Rey 1 de la Hacienda Del Rey, ubicada en el kilometro 2 de la carretera 761, sector La Macanea.

Según el informe preliminar, la Uniformada fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

En la escena, los agentes localizaron en el área verde, a orillas de la carretera, a un hombre sin vida que presenta varias heridas de bala. Hasta el momento, no ha sido identificado.

El agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, la fiscal Wanda Samalot y el personal del Instituto de Ciencias Forenses están a cargo del caso.