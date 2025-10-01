Encuentran un cuerpo baleado en Caguas
Alguien que escuchó los disparos avisó a las autoridades
1 de octubre de 2025 - 6:46 AM
1 de octubre de 2025 - 6:46 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Caguas.
El crimen fue reportado a eso de las 12:01 a.m., en la calle Del Rey 1 de la Hacienda Del Rey, ubicada en el kilometro 2 de la carretera 761, sector La Macanea.
Según el informe preliminar, la Uniformada fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.
En la escena, los agentes localizaron en el área verde, a orillas de la carretera, a un hombre sin vida que presenta varias heridas de bala. Hasta el momento, no ha sido identificado.
El agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, la fiscal Wanda Samalot y el personal del Instituto de Ciencias Forenses están a cargo del caso.
Hasta este martes, la Policía había reportado 334 asesinatos en lo que va de este año, 39 menos que los 373 registrados a la misma fecha en el 2024.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: