Reabren carril tras accidente que afectó el tránsito en el expreso PR-52 de Cayey a Salinas
La Policía informó que una persona resultó con heridas leves
1 de octubre de 2025 - 6:24 AM
Actualizado el 1 de octubre de 2025 - 8:16 AM
Las autoridades informaron que fue reabierto al tránsito un tramo del expreso PR-52, luego de que un carril fuera cerrado al tránsito en la madrugada de este miércoles a causa de un accidente vehicular.
De acuerdo con la Policía, un auto chocó contra un camión eso de las 3:52 a.m., en el kilómetro 47.8.
“Al momento se reporta que el conductor del vehículo, un hombre de 55 años el cual resultó con lesiones leves, fue transportado un hospital del área en condición estable”, apuntó el comunicado policiaco.
“Se informa que un carril en dirección hacia Salinas permanecerá cerrado mientras culmina la pesquisa y remoción de los vehículos”, agregó.
Por su parte, el director del Negociado del Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, explicó que el accidente sucedió cuando un paramédico que acaba de salir de trabajar se quedó dormido.
El choque provocó que se derramara aceite sobre la vía, lo que fue removido por personal de Metropistas, por lo que el carril fue reabierto al tránsito a eso de las 8:00 de la mañana.
