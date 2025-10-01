Opinión
1 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reabren carril tras accidente que afectó el tránsito en el expreso PR-52 de Cayey a Salinas

La Policía informó que una persona resultó con heridas leves

1 de octubre de 2025 - 6:24 AM

Updated At

Actualizado el 1 de octubre de 2025 - 8:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El choque provocó que se derramara aceite sobre uno de los carriles. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades informaron que fue reabierto al tránsito un tramo del expreso PR-52, luego de que un carril fuera cerrado al tránsito en la madrugada de este miércoles a causa de un accidente vehicular.

De acuerdo con la Policía, un auto chocó contra un camión eso de las 3:52 a.m., en el kilómetro 47.8.

“Al momento se reporta que el conductor del vehículo, un hombre de 55 años el cual resultó con lesiones leves, fue transportado un hospital del área en condición estable”, apuntó el comunicado policiaco.

“Se informa que un carril en dirección hacia Salinas permanecerá cerrado mientras culmina la pesquisa y remoción de los vehículos”, agregó.

Por su parte, el director del Negociado del Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, explicó que el accidente sucedió cuando un paramédico que acaba de salir de trabajar se quedó dormido.

El choque provocó que se derramara aceite sobre la vía, lo que fue removido por personal de Metropistas, por lo que el carril fue reabierto al tránsito a eso de las 8:00 de la mañana.

Accidentes de TránsitoBreaking NewsPolicía de Puerto RicoExpreso Luis A. Ferré
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
