30 de septiembre de 2025
82°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan a una menor desaparecida en Toa Alta

Sarah Isabel Miranda Pitre fue vista por última vez el 26 de septiembre

30 de septiembre de 2025 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sarah Isabel Miranda Pitre fue vista por última vez el 26 de septiembre. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una menor de 16 años fue reportada como desaparecida el 26 de septiembre tras ser vista por última vez saliendo de la Escuela Adele Rolón en Toa Alta, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según la requisitoria especial de la Uniformada, Sarah Isabel Miranda Pitre fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y tres pulgadas (5′3″), con un peso 159 libras y con ojos verdes y cabello castaño.

Miranda Pitre, quien fue reportada por una trabajadora social, vestía una camisa negra y un pantalón largo mahón color azul con calzado deportivo.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Miranda Pitre, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o la Comandancia de Bayamón en el 787-269-2424, extensiones 1451 y 1452.

También puede enviar mensajes en las cuentas oficiales de la Policía en Facebook y X.

Tags
Breaking NewsMenores de edadMenores desaparecidosPersonas desaparecidasPolicía de Puerto RicoToa Alta
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
