Reportan a una menor desaparecida en Toa Alta

Una menor de 16 años fue reportada como desaparecida el 26 de septiembre tras ser vista por última vez saliendo de la Escuela Adele Rolón en Toa Alta, informó la Policía.

Según la requisitoria especial de la Uniformada, Sarah Isabel Miranda Pitre fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y tres pulgadas (5′3″), con un peso 159 libras y con ojos verdes y cabello castaño.

Miranda Pitre, quien fue reportada por una trabajadora social, vestía una camisa negra y un pantalón largo mahón color azul con calzado deportivo.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Miranda Pitre, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o la Comandancia de Bayamón en el 787-269-2424, extensiones 1451 y 1452.