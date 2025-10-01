La Policía investiga un “paquete sospechoso” en clínica de veteranos de Ponce

Un”paquete sospechoso” fue reportado en la tarde de este martes en la clínica Ponce Vet Center (del Departamento de Asuntos del Veterano federal) en la Galería Med Centro, confirmó el teniente Noel Colón Hernández, de la División de Explosivos de la Policía.

“Recibimos la alerta de un paquete sospechoso e inmediatamente activamos el protocolo. Vamos a verificar el paquete, hacer una radiografía para identificar si adentro hay algún compuesto explosivo y, una vez nos den el ‘clear’ (visto bueno), procedemos a retirarlo”, explicó Colón a El Nuevo Día.

Según indicó el oficial, la clínica está dirigida por una doctora, identificada solo por su apellido (Jiménez), quien realizó la llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:59 p.m. alertando sobre la presencia de un paquete parecido al utilizado en la entrega de medicamentos.

“Es un paquete como de los que usan para entregar medicinas, pero la presencia les resultó sospechosa y lo reportaron”, añadió el teniente.

Colón confirmó que se creó un perímetro en anticipación a la llegada de la Unidad de Explosivos.