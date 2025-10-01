Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía investiga un “paquete sospechoso” en clínica de veteranos de Ponce

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:59 p.m. alertó a las autoridades

1 de octubre de 2025 - 8:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Unidad de Explosivos de la Comandancia de Ponce se trasladó al lugar, según se indicó.(Archivo)
Un objeto sospechoso fue reportado esta tarde en una clínica veterinaria de Ponce.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un”paquete sospechoso” fue reportado en la tarde de este martes en la clínica Ponce Vet Center (del Departamento de Asuntos del Veterano federal) en la Galería Med Centro, confirmó el teniente Noel Colón Hernández, de la División de Explosivos de la Policía.

RELACIONADAS

“Recibimos la alerta de un paquete sospechoso e inmediatamente activamos el protocolo. Vamos a verificar el paquete, hacer una radiografía para identificar si adentro hay algún compuesto explosivo y, una vez nos den el ‘clear’ (visto bueno), procedemos a retirarlo”, explicó Colón a El Nuevo Día.

Según indicó el oficial, la clínica está dirigida por una doctora, identificada solo por su apellido (Jiménez), quien realizó la llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:59 p.m. alertando sobre la presencia de un paquete parecido al utilizado en la entrega de medicamentos.

“Es un paquete como de los que usan para entregar medicinas, pero la presencia les resultó sospechosa y lo reportaron”, añadió el teniente.

Colón confirmó que se creó un perímetro en anticipación a la llegada de la Unidad de Explosivos.

Al momento no se han reportado personas afectadas o heridas en estos hechos y no se ha encontrado algún material peligroso en el lugar.

Tags
Breaking NewsPoncePolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: