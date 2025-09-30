Ocupan presunto equipo para carreras clandestinas de caballos en Juncos

La Policía informó este martes que ocupó un equipo que se utilizaba para, supuestamente, escenificar carreras clandestinas de caballos en Juncos.

La intervención fue reportada a las 8:42 a.m. de hoy, martes, en una localidad de la carretera PR-189, en el sector Canta Gallo.

Según el informe preliminar, la agente Betzaida Díaz, de la División de Bienestar y Protección Animal de la Comandancia de Caguas, llegó al lugar para corroborar una “información recibida”.

Al llegar, la agente ocupó “una maquinaria para investigación”, al amparo de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales, pues, presuntamente, “era utilizado para realizar carreras clandestinas de caballos”.

“En el lugar fue entrevistada una persona que fue citada a una fecha futura para la continuidad de la investigación y la posible radicación de cargos”, apuntó la Policía en declaraciones escritas.