30 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ocupan presunto equipo para carreras clandestinas de caballos en Juncos

Una persona fue citada para comparecer ante la Policía

30 de septiembre de 2025 - 4:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La maquinaria fue ocupada en la carretera PR-189, en el sector Canta Gallo, de Juncos. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó este martes que ocupó un equipo que se utilizaba para, supuestamente, escenificar carreras clandestinas de caballos en Juncos.

La intervención fue reportada a las 8:42 a.m. de hoy, martes, en una localidad de la carretera PR-189, en el sector Canta Gallo.

Según el informe preliminar, la agente Betzaida Díaz, de la División de Bienestar y Protección Animal de la Comandancia de Caguas, llegó al lugar para corroborar una “información recibida”.

Al llegar, la agente ocupó “una maquinaria para investigación”, al amparo de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales, pues, presuntamente, “era utilizado para realizar carreras clandestinas de caballos”.

“En el lugar fue entrevistada una persona que fue citada a una fecha futura para la continuidad de la investigación y la posible radicación de cargos”, apuntó la Policía en declaraciones escritas.

La maquinaria fue ocupada en la carretera PR-189, en el sector Canta Gallo, de Juncos.
La maquinaria fue ocupada en la carretera PR-189, en el sector Canta Gallo, de Juncos. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
