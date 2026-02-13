Fallece un hombre de 75 años tras ser arrollado en Río Grande
Según la Policía, al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar alcohol y arrojó a 0.00%
13 de febrero de 2026 - 7:16 AM
Un peatón de 75 años falleció en la tarde del jueves tras ser arrollado en el kilómetro 30, de la PR‑3, en Río Grande.
El informe preliminar de la Policía sostiene que mientras el conductor, un hombre de 42 años, transitaba por el carril izquierdo en dirección de oeste a este, impactó con la parte frontal derecha de su vehículo a Antonio Viera Figueroa.
A consecuencia del impacto, Viera Figueroa sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.
La Uniformada indicó que al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar alcohol en el organismo, la cual arrojó a 0.00%.
La agente Olga Cordero González, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Fajardo, en unión al fiscal de turno, continúan con la investigación.
