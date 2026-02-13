Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un hombre de 75 años tras ser arrollado en Río Grande

Según la Policía, al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar alcohol y arrojó a 0.00%

13 de febrero de 2026 - 7:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El peatón sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón de 75 años falleció en la tarde del jueves tras ser arrollado en el kilómetro 30, de la PR‑3, en Río Grande.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía sostiene que mientras el conductor, un hombre de 42 años, transitaba por el carril izquierdo en dirección de oeste a este, impactó con la parte frontal derecha de su vehículo a Antonio Viera Figueroa.

A consecuencia del impacto, Viera Figueroa sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

La Uniformada indicó que al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar alcohol en el organismo, la cual arrojó a 0.00%.

La agente Olga Cordero González, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Fajardo, en unión al fiscal de turno, continúan con la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRío Grande
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: