Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fatal madrugada: reportan dos personas muertas en accidentes en Río Piedras y Aguadilla

Las autoridades investigan ambos incidentes

12 de septiembre de 2025 - 6:38 AM

Updated At

Actualizado el 12 de septiembre de 2025 - 7:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades investigan los incidentes. (Nahira Montcourt)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Dos personas murieron en accidentes de tránsito ocurridos en Río Piedras y Aguadilla la madrugada del viernes.

RELACIONADAS

Según la Policía de Puerto Rico, en la carretera PR-1, cerca de la salida hacia la 65 de Infantería en dirección de Río Piedras hacia Carolina, una persona chocó contra un objeto fijo.

El informe preliminar divulgado por las autoridades indica que la conductora de una Chevrolet, modelo Equinox, de color negra y del año 2020, transitaba por dicha vía, cuando perdió el control y dominio del volante, e impactó una barrera de seguridad.

Debido al impacto, el vehículo se volcó y quedó pillado el pasajero, quien falleció al instante por las heridas recibidas.

Mientras, la conductora sufrió heridas de carácter leve y fue transportada hacia la sala de emergencias de un hospital del área para recibir asistencia médica.  

Arrojó negativo en la prueba de alcohol.

Accidente en Aguadilla

De otro lado, en Aguadilla, las autoridades investigan un accidente ocurrido poco después de medianoche en la carretera PR-111, en el barrio Palmar, en Aguadilla.

El informe preliminar detalla que una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de auto.

Una de las personas involucradas en el accidente falleció en el lugar.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAguadillaRío Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: