Fatal madrugada: reportan dos personas muertas en accidentes en Río Piedras y Aguadilla

Dos personas murieron en accidentes de tránsito ocurridos en Río Piedras y Aguadilla la madrugada del viernes.

Según la Policía de Puerto Rico, en la carretera PR-1, cerca de la salida hacia la 65 de Infantería en dirección de Río Piedras hacia Carolina, una persona chocó contra un objeto fijo.

El informe preliminar divulgado por las autoridades indica que la conductora de una Chevrolet, modelo Equinox, de color negra y del año 2020, transitaba por dicha vía, cuando perdió el control y dominio del volante, e impactó una barrera de seguridad.

Debido al impacto, el vehículo se volcó y quedó pillado el pasajero, quien falleció al instante por las heridas recibidas.

Mientras, la conductora sufrió heridas de carácter leve y fue transportada hacia la sala de emergencias de un hospital del área para recibir asistencia médica.

Arrojó negativo en la prueba de alcohol.

Accidente en Aguadilla

De otro lado, en Aguadilla, las autoridades investigan un accidente ocurrido poco después de medianoche en la carretera PR-111, en el barrio Palmar, en Aguadilla.

El informe preliminar detalla que una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de auto.