“Fueron 50 puntos de sutura”: el comisionado de la Policía se recupera en su hogar tras intervención quirúrgica

“Me dieron de alta ayer (lunes), luego de que me intervinieron quirúrgicamente para sacar el desliz que quedó del disco de la pulidora, que me laceró el músculo de la pierna. Gracias a Dios no cortó la vena. Aunque sangré bastante, mi esposa me hizo un torniquete y pudo contener bastante el sangrado”, dijo López Figueroa.

“Seguimos trabajando desde la casa en lo que me puedo incorporar físicamente al Cuartel General (en Hato Rey). Estamos pendiente porque el trabajo policíaco no se detiene. Hay que seguir dando la milla extra” , comentó López Figueroa, quien indicó que, como parte de su recuperación, se le ordenó ocho semanas de reposo.

“Me mandaron ocho semanas de descanso y yo dentro del dolor me eché a reír porque no puedo estar dos meses fuera del trabajo. No puedo estar un día (fuera del trabajo). Yo sí voy a hacer las gestiones porque me dicen que si fuerzo mucho la pierna, pues la parte interna no sana porque fueron 50 puntos de sutura de adentro hacia afuera”, mencionó.