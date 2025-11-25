Villalba - En la cocina de Kelly Santiago Colón, hay dos cuadros con fotografías de su mamá. Una de ellas, junto a sus cuatro nietos, y la otra, con la oración “A letter from heaven” (Una carta desde el cielo), que termina con la frase: “Estoy aquí, en tu corazón”. Abajo de ese mismo marco, están grabadas dos fechas: 18 de marzo de 1974 y 16 de febrero de 2025.