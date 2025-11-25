Opinión
25 de noviembre de 2025
75°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“Ha sido bien difícil seguir la vida sin ella”: dolorosas secuelas en las familias sacudidas por la violencia machista en 2025

La madre de Kelly Santiago Colón es una de las 16 mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas; su hija cuenta a El Nuevo Día cómo ha cambiado todo desde entonces

25 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelly Santiago Colón, hija de Mildred Colón Bonilla, describió a su madre como un “mujer muy alegre”. (Pablo Martínez Rodríguez)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Villalba - En la cocina de Kelly Santiago Colón, hay dos cuadros con fotografías de su mamá. Una de ellas, junto a sus cuatro nietos, y la otra, con la oración “A letter from heaven” (Una carta desde el cielo), que termina con la frase: “Estoy aquí, en tu corazón”. Abajo de ese mismo marco, están grabadas dos fechas: 18 de marzo de 1974 y 16 de febrero de 2025.

RELACIONADAS
Tags
feminicidioviolencia machistaVillalbaDepartamento de JusticiaTribunal de Apelaciones
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
