Hallan el cuerpo baleado de un hombre que tenía un grillete

Un hombre que tenía un grillete fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Ponce.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:47 a.m., en el callejón San Felipe.

Según la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un herido de bala en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual fue identificado como Víctor Albert Flores, de 31 años de edad”, apuntó el informe policiaco.

“Cabe señalar que el occiso poseía expediente criminal y tenía un grillete”, agregó el comunicado de la Uniformada.