Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo baleado de un hombre que tenía un grillete

La escena fue ubicada en el callejón San Felipe de Ponce

4 de enero de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
El agente Joseph Rodríguez Mercado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, y el fiscal José Román se hicieron cargo del caso.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre que tenía un grillete fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Ponce.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:47 a.m., en el callejón San Felipe.

Según la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un herido de bala en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual fue identificado como Víctor Albert Flores, de 31 años de edad”, apuntó el informe policiaco.

“Cabe señalar que el occiso poseía expediente criminal y tenía un grillete”, agregó el comunicado de la Uniformada.

El agente Joseph Rodríguez Mercado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, y el fiscal José Román se hicieron cargo del caso.

Tags
PonceAsesinatosPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 4 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: