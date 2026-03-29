Hallan un menor de 14 años herido de bala en Juana Díaz
La Policía indicó que fue encontrado dentro de un vehículo
29 de marzo de 2026 - 7:00 AM
29 de marzo de 2026 - 7:00 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que un menor de edad fue herido de bala ayer, sábado, en Juana Díaz.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:26 p.m., en la carretera PR-552.
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Cuando los agentes llegaron al kilómetro 1.4 de la mencionada vía, encontraron a un adolescente de 14 años dentro de un vehículo.
De inmediato, no se precisó la condición de la víctima.
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