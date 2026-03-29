Hallan un menor de 14 años herido de bala en Juana Díaz

La Policía investiga las circunstancias en las que un menor de edad fue herido de bala ayer, sábado, en Juana Díaz.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:26 p.m., en la carretera PR-552.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando los agentes llegaron al kilómetro 1.4 de la mencionada vía, encontraron a un adolescente de 14 años dentro de un vehículo.