Hieren de bala a una mujer cerca de una atracción turística en Yauco

Una mujer de 50 años recibió “varias heridas de bala” en un incidente registrado cerca de la entrada de Yaucromatic, el proyecto de arte al aire libre ubicado en el caso urbano de Yauco, informó la Policía.

El informe preliminar resaltó que el incidente se reportó a las 3:54 p.m., cerca de la entrada del corredor que contiene sobre 60 obras pintadas en diferentes estructuras en el pueblo.

Específicamente, la Uniformada indicó que la fémina, residente en Mayagüez, fue encontrada en la calle Eugenia Sánchez López. Al llegar los agentes, quienes respondieron al ser alertados mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, encontraron a la mujer, que no fue identificada, con una cantidad no especificada de heridas de proyectil de bala.

Luego, la Comandancia de Ponce aclaró que la mujer recibió dos heridas de bala.

La mujer fue transportada a un hospital de la zona y, de momento, se desconoce su condición de salud.