18 de septiembre de 2025
77°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hieren de bala a una mujer cerca de una atracción turística en Yauco

El incidente violento se registró cerca de la entrada a Yaucromatic

18 de septiembre de 2025 - 6:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la División de Agresión del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. (XAVIER GARCIA)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

Una mujer de 50 años recibió “varias heridas de bala” en un incidente registrado cerca de la entrada de Yaucromatic, el proyecto de arte al aire libre ubicado en el caso urbano de Yauco, informó la Policía.

El informe preliminar resaltó que el incidente se reportó a las 3:54 p.m., cerca de la entrada del corredor que contiene sobre 60 obras pintadas en diferentes estructuras en el pueblo.

Específicamente, la Uniformada indicó que la fémina, residente en Mayagüez, fue encontrada en la calle Eugenia Sánchez López. Al llegar los agentes, quienes respondieron al ser alertados mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, encontraron a la mujer, que no fue identificada, con una cantidad no especificada de heridas de proyectil de bala.

Luego, la Comandancia de Ponce aclaró que la mujer recibió dos heridas de bala.

La mujer fue transportada a un hospital de la zona y, de momento, se desconoce su condición de salud.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce está a cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
