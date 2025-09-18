Identifican a adulto mayor asesinado en su residencia de San Sebastián

La Policía identificó como Máximino Acevedo Vera, de 92 años, a la persona cuyo cuerpo fue encontrado en una residencia y con señales de violencia en la mañana de este jueves.

El hallazgo ocurrió en una casa ubicada en el sector Palmarito del barrio Cidral en San Sebastián.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, el inspector Eduardo Rivera, indicó a El Nuevo Día que el incidente registrado a la altura del kilómetro 0.1 de la carretera PR-450, fue reportado a las 6:30 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según las autoridades, una vecina alertó a la Uniformada tras escuchar supuestos ruidos que provenían del hogar de Acevedo Vera. Al llegar, los agentes encontraron al hombre en el suelo y boca abajo. Los agentes también notaron laceraciones y heridas en su rostro y cabeza.

La Policía indicó, preliminarmente, que investiga el incidente como un asesinato en medio de un robo.

“(El robo domiciliario) es un ángulo que vamos a verificar bajo las circunstancias. Pero ahora mismo sería muy especulativo de mi parte confirmar o negar si ocurrió así”, respondió Rivera, a preguntas de este medio.