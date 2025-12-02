Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere calcinado en medio de un incendio reportado en una residencia en Mayagüez

El sexagenario fue identificado como Pedro Suárez González, de 66 años, confirmó la Policía

2 de diciembre de 2025 - 8:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un incendio. (Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico identificó al hombre que falleció calcinado durante un incendio ocurrido la noche del lunes en la calle Pedro Perea, en Mayagüez.

RELACIONADAS

En un informe preliminar, la Policía confirmó que se trata de Pedro Suárez González, de 66 años y vecino del lugar, quien fue identificado por su hermana.

El incendio se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 cerca de las 11:59 p.m., en un lugar que fue descrito como un garaje pequeño.

Bomberos del municipio lograron controlar y extinguir las llamas. Según el fire marshal Elvin Colón Roldán, la escena no presentaba indicios de actividad criminal.

El agente Olfred Ortiz, de la Unidad de Servicios Técnicos de la Policía, trabajó la investigación en conjunto con la fiscal Marilisa Jiménez, y también se dio conocimiento a la División de Explosivos.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICMayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: