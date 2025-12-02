Hombre muere calcinado en medio de un incendio reportado en una residencia en Mayagüez

( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

La Policía de Puerto Rico identificó al hombre que falleció calcinado durante un incendio ocurrido la noche del lunes en la calle Pedro Perea, en Mayagüez.

En un informe preliminar, la Policía confirmó que se trata de Pedro Suárez González, de 66 años y vecino del lugar, quien fue identificado por su hermana.

El incendio se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 cerca de las 11:59 p.m., en un lugar que fue descrito como un garaje pequeño.

Bomberos del municipio lograron controlar y extinguir las llamas. Según el fire marshal Elvin Colón Roldán, la escena no presentaba indicios de actividad criminal.