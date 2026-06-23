Hombre muere tras ser arrastrado por la corriente en playa Vacía Talega en Piñones

Un hombre murió el lunes tras ser arrastrado por la corriente marina en la playa Vacía Talega, ubicada en la carretera 187, en el sector Piñones de Loíza, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación a eso de las 6:25 p.m.

Al llegar a la escena, policías municipales de Loíza encontraron a un hombre de aproximadamente 50 años que ya había sido sacado del agua, pero se encontraba sin signos vitales.

El fallecido no ha sido identificado al momento.

Las circunstancias que rodean el incidente permanecen bajo investigación.