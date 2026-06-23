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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras ser arrastrado por la corriente en playa Vacía Talega en Piñones

El hombre fue sacado del agua sin signos vitales

23 de junio de 2026 - 9:37 PM

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El incidente fatal ocurrió en la playa Vacía Talega de Piñones. (Archivo)
El incidente fatal ocurrió en la playa Vacía Talega de Piñones.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre murió el lunes tras ser arrastrado por la corriente marina en la playa Vacía Talega, ubicada en la carretera 187, en el sector Piñones de Loíza, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación a eso de las 6:25 p.m.

Al llegar a la escena, policías municipales de Loíza encontraron a un hombre de aproximadamente 50 años que ya había sido sacado del agua, pero se encontraba sin signos vitales.

El fallecido no ha sido identificado al momento.

Las circunstancias que rodean el incidente permanecen bajo investigación.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hicieron cargo de la pesquisa.

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Playas de Puerto RicoPiñonesLoízaPolicía de Puerto RicoBreaking News
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