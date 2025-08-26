Opinión
26 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hospitalizan en condición de cuidado a sargento de la Policía Municipal de Toa Baja tras choque

El oficial laboraba en el plan de tránsito en el área al momento del incidente

26 de agosto de 2025 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Empleado del municipio de Aguada fue arrollado mientras se pavimentaba una calle de la urbanización Montemar. (Archivo / GFR Media)
Los hechos fueron reportados a eso de las 7:20 a.m., en la avenida Juan “Picolino” Hernández Ferrer, carretera PR-867, frente a Golden Age Tower. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un sargento de la Policía Municipal de Toa Baja se encuentra condición de cuidado tras un choque de auto su motora en la mañana de este martes.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:20 a.m., en la avenida Juan “Picolino” Hernández Ferrer, carretera PR-867, frente a Golden Age Tower.

En comunicado de prensa, la Policía de Puerto Rico informó que “mientras los policías municipales se encontraban trabajando en el plan de tránsito mañanero” se produjo “un accidente de auto con motora en el lugar antes mencionado”.

La Comandancia de la Policía para la región de Bayamón detalló que el sargento municipal se encontraba en la motora involucrada en el choque.

Ambos conductores, fueron transportados al Centro Médico en Río Piedras. La Comandancia de Bayamón señaló que el sargento municipal “estaba en condición de cuidado.

Agentes adscritos a Patrullas Carreteras Bayamón estará a cargo de la investigación.

Breaking NewsToa BajaPolicía de Puerto RicoPolicía MunicipalAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
