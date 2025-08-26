Hospitalizan en condición de cuidado a sargento de la Policía Municipal de Toa Baja tras choque

Un sargento de la Policía Municipal de Toa Baja se encuentra condición de cuidado tras un choque de auto su motora en la mañana de este martes.

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:20 a.m., en la avenida Juan “Picolino” Hernández Ferrer, carretera PR-867, frente a Golden Age Tower.

En comunicado de prensa, la Policía de Puerto Rico informó que “mientras los policías municipales se encontraban trabajando en el plan de tránsito mañanero” se produjo “un accidente de auto con motora en el lugar antes mencionado”.

La Comandancia de la Policía para la región de Bayamón detalló que el sargento municipal se encontraba en la motora involucrada en el choque.

Ambos conductores, fueron transportados al Centro Médico en Río Piedras. La Comandancia de Bayamón señaló que el sargento municipal “estaba en condición de cuidado.