Asesinan a tiros a un hombre en playa Santa de Guánica
Las autoridades fueron alertadas luego de escuchar disparos
26 de agosto de 2025 - 6:20 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes en Guánica.
Los hechos fueron reportados a eso de la 1:38 a.m., en el estacionamiento del malecón de playa Santa.
Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.
“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual al momento no ha sido identificado”, indica el comunicado de la Policía.
Agentes adscritos a la División de Homicidios de Ponce, junto con el fiscal de turno, se dirigen a la escena.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 293 asesinatos en lo que va de este año, 49 menos que los 342 reportados a la misma fecha en el 2024.
