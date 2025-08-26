Asesinan a tiros a un hombre en playa Santa de Guánica

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes en Guánica.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:38 a.m., en el estacionamiento del malecón de playa Santa.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual al momento no ha sido identificado”, indica el comunicado de la Policía.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Ponce, junto con el fiscal de turno, se dirigen a la escena.