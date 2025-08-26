Opinión
26 de agosto de 2025
78°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a un hombre en playa Santa de Guánica

Las autoridades fueron alertadas luego de escuchar disparos

26 de agosto de 2025 - 6:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de la 1:38 a.m., en el estacionamiento del malecón de playa Santa. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes en Guánica.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:38 a.m., en el estacionamiento del malecón de playa Santa.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual al momento no ha sido identificado”, indica el comunicado de la Policía.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Ponce, junto con el fiscal de turno, se dirigen a la escena.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 293 asesinatos en lo que va de este año, 49 menos que los 342 reportados a la misma fecha en el 2024.

