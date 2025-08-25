Opinión
25 de agosto de 2025
90°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cadáver a orillas de un río en San Juan

La Policía indica que los hechos ocurrieron en la urbanización Las Américas, en Puerto Nuevo

25 de agosto de 2025 - 12:38 PM

Updated At

Actualizado el 25 de agosto de 2025 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de una escena del crimen.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, estarán realizando la pesquisa correspondiente. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan, desde la mañana del lunes, una muerte sospechosa ocurrida en la urbanización Las Américas, en Puerto Nuevo, San Juan.

RELACIONADAS

Un informe preliminar indicó que la Policía fue alertada sobre el hallazgo de una persona sin signos vitales, a orillas del río Puerto Nuevo, en la calle Ottawa de la mencionada urbanización. El cadáver tenía el rostro “cubierto con una funda”.

Por ahora, se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias alrededor de los hechos.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, estarán realizando la pesquisa correspondiente.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
