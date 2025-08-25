Hallan cadáver a orillas de un río en San Juan
La Policía indica que los hechos ocurrieron en la urbanización Las Américas, en Puerto Nuevo
25 de agosto de 2025 - 12:38 PM
Actualizado el 25 de agosto de 2025 - 12:43 PM
Las autoridades investigan, desde la mañana del lunes, una muerte sospechosa ocurrida en la urbanización Las Américas, en Puerto Nuevo, San Juan.
Un informe preliminar indicó que la Policía fue alertada sobre el hallazgo de una persona sin signos vitales, a orillas del río Puerto Nuevo, en la calle Ottawa de la mencionada urbanización. El cadáver tenía el rostro “cubierto con una funda”.
Por ahora, se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias alrededor de los hechos.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, estarán realizando la pesquisa correspondiente.
