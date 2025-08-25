Opinión
25 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un octogenario en un accidente de tránsito en Barceloneta

El auto en el que viajaba el hombre junto a su hijo fue impactado por un conductor que hizo un cambio de carril indebido

25 de agosto de 2025 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de un auto chocado para ilustrar historia de hit and run.
Millán Maldonado murió en el acto debido a las heridas que recibió. (Shutterstock)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre de 86 años que viajaba como pasajero en un auto conducido por su hijo falleció el domingo en la tarde en un accidente de tránsito reportado en el expreso José de Diego, PR-22, en jurisdicción de Barceloneta.

RELACIONADAS

La Policía precisó que Luis F. Millán Maldonado, de 86 años, viajaba junto a su hijo, Luis F. Millán Sotomayor, de 41 años y residente de Utuado, en un vehículo Kia Sorento, color gris, año 2023. Su auto fue impactado, a eso de las 6:20 p.m., por otro vehículo, manejado por Matthew Céspedes Burgos, de 20 años.

“Este (Céspedes Burgos) realizó un cambio de carril indebido hacia el carril derecho e impactando con la parte frontal derecha de su auto, la parte posterior del vehículo Kia Sorento”, detalló la Uniformada, en un informe preliminar.

Millán Maldonado murió en el acto debido a las heridas que recibió.

A Millán Sotomayor se le realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo, la cual arrojó un resultado de 0.00%. Por su parte, Céspedes Burgos fue transportado a una institución hospitalaria en Manatí para ser evaluado y que allí se le realizara el análisis de sangre para detectar sangre en su organismo.

La Policía no precisó si los conductores de los vehículos sufrieron heridas.

La fiscal Evelyn Trinidad ordenó el levantamiento del cadáver y la ocupación de los vehículos. Agentes adscritos a la División de Autopista de Arecibo de la Policía se encargaron de la pesquisa.

Accidentes de Tránsito Barceloneta Autopista José de Diego Policía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
