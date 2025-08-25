Muere un octogenario en un accidente de tránsito en Barceloneta

Un hombre de 86 años que viajaba como pasajero en un auto conducido por su hijo falleció el domingo en la tarde en un accidente de tránsito reportado en el expreso José de Diego, PR-22, en jurisdicción de Barceloneta.

La Policía precisó que Luis F. Millán Maldonado, de 86 años, viajaba junto a su hijo, Luis F. Millán Sotomayor, de 41 años y residente de Utuado, en un vehículo Kia Sorento, color gris, año 2023. Su auto fue impactado, a eso de las 6:20 p.m., por otro vehículo, manejado por Matthew Céspedes Burgos, de 20 años.

“Este (Céspedes Burgos) realizó un cambio de carril indebido hacia el carril derecho e impactando con la parte frontal derecha de su auto, la parte posterior del vehículo Kia Sorento”, detalló la Uniformada, en un informe preliminar.

Millán Maldonado murió en el acto debido a las heridas que recibió.

PUBLICIDAD

A Millán Sotomayor se le realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo, la cual arrojó un resultado de 0.00%. Por su parte, Céspedes Burgos fue transportado a una institución hospitalaria en Manatí para ser evaluado y que allí se le realizara el análisis de sangre para detectar sangre en su organismo.

La Policía no precisó si los conductores de los vehículos sufrieron heridas.