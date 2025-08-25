Tras las rejas hombre que habría agredido a un tío de edad avanzada por no darle una tarjeta del PAN

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra un hombre que habría agredido a su tío, de 79 años, mientras dormía.

De acuerdo a un informe de la Policía, los hechos se remontan al 24 de agosto a eso de la 1:46 a.m., cuando Antonio “Tony” Toucet Juarbe, de 34 años y vecino de San Juan, supuestamente golpeó a su tío en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce, y le causó lesiones en la cabeza, mandíbula y pecho. Según la querella, la agresión ocurrió luego de que Toucet Juarbe le exigió la Tarjeta de la Familia (PAN) al perjudicado y este no se la dio. Tras el incidente, el adulto mayor tuvo que recibir asistencia médica en el CDT de Belaval.

La investigación estuvo en manos de la agente Katria Yaniz Velázquez Reyes, de la Policía Municipal de San Juan, mientras que la Fiscalía radicó cargos por maltrato a una persona de edad avanzada.

Antonio M. Toucet Juarbe, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada. (Suministrada por la Policía)

Posteriormente, tras hallar causa para arresto, la jueza Alonso González le impuso una fianza de $60,000. La misma no fue prestada, por lo que Toucet Juarbe fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar el 5 de septiembre de 2025.

