Tras las rejas hombre que habría agredido a un tío de edad avanzada por no darle una tarjeta del PAN
Antonio “Tony” Toucet Juarbe golpeó al perjudicado, de 79 años, mientras dormía
25 de agosto de 2025 - 3:06 PM
La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra un hombre que habría agredido a su tío, de 79 años, mientras dormía.
De acuerdo a un informe de la Policía, los hechos se remontan al 24 de agosto a eso de la 1:46 a.m., cuando Antonio “Tony” Toucet Juarbe, de 34 años y vecino de San Juan, supuestamente golpeó a su tío en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce, y le causó lesiones en la cabeza, mandíbula y pecho. Según la querella, la agresión ocurrió luego de que Toucet Juarbe le exigió la Tarjeta de la Familia (PAN) al perjudicado y este no se la dio. Tras el incidente, el adulto mayor tuvo que recibir asistencia médica en el CDT de Belaval.
La investigación estuvo en manos de la agente Katria Yaniz Velázquez Reyes, de la Policía Municipal de San Juan, mientras que la Fiscalía radicó cargos por maltrato a una persona de edad avanzada.
Posteriormente, tras hallar causa para arresto, la jueza Alonso González le impuso una fianza de $60,000. La misma no fue prestada, por lo que Toucet Juarbe fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar el 5 de septiembre de 2025.
Si una persona tiene sospecha o conocimiento de algún caso de negligencia o maltrato contra un menor, adulto mayor o adulto con discapacidad, debe llamar a la Línea de Maltrato, que es confidencial, al 787-749-1333 o al 1-800-981-8333.
