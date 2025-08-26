Autoridades hallan un “cuerpo ensangrentado” en Toa Alta

La Policía informó que el “cuerpo ensangrentado” de un hombre fue encontrado en la madrugada de este martes, en Toa Alta.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:36 a.m., en la carretera PR-165, sector El Cielito, luego del negocio “El Taíno”.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al cuartel municipal de Toa Alta alertó a las autoridades.

“Al llegar al lugar se encontró el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado con sangre en el rostro y sin signos vitales”, apuntó el comunicado policiaco.

El informe no detalló si a simple vista se apreciaba alguna señal de violencia.