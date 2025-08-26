Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
26 de agosto de 2025
78°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades hallan un “cuerpo ensangrentado” en Toa Alta

Los hechos fueron reportados en la carretera PR-165 del sector El Cielito

26 de agosto de 2025 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El informe no detalló si a simple vista se apreciaba alguna señal de violencia en el cuerpo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que el “cuerpo ensangrentado” de un hombre fue encontrado en la madrugada de este martes, en Toa Alta.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:36 a.m., en la carretera PR-165, sector El Cielito, luego del negocio “El Taíno”.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al cuartel municipal de Toa Alta alertó a las autoridades.

“Al llegar al lugar se encontró el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado con sangre en el rostro y sin signos vitales”, apuntó el comunicado policiaco.

El informe no detalló si a simple vista se apreciaba alguna señal de violencia.

Agentes adscritos al Distrito de Toa Alta acudieron al lugar, mientras que el personal de la División de Homicidios de Vega Baja y el fiscal de turno se harán cargo de la pesquisa.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsToa Alta
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: