Autoridades hallan un “cuerpo ensangrentado” en Toa Alta
Los hechos fueron reportados en la carretera PR-165 del sector El Cielito
26 de agosto de 2025 - 6:37 AM
La Policía informó que el “cuerpo ensangrentado” de un hombre fue encontrado en la madrugada de este martes, en Toa Alta.
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:36 a.m., en la carretera PR-165, sector El Cielito, luego del negocio “El Taíno”.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada al cuartel municipal de Toa Alta alertó a las autoridades.
“Al llegar al lugar se encontró el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado con sangre en el rostro y sin signos vitales”, apuntó el comunicado policiaco.
El informe no detalló si a simple vista se apreciaba alguna señal de violencia.
Agentes adscritos al Distrito de Toa Alta acudieron al lugar, mientras que el personal de la División de Homicidios de Vega Baja y el fiscal de turno se harán cargo de la pesquisa.
