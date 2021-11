Al menos dos personas de interés están al momento en el radar de las autoridades, en relación con un asesinato múltiple registrado a finales de octubre en un reconocido negocio de Naranjito, aunque no se descarta que otras personas estén involucradas en el crimen violento.

“Hay unas personas de interés. Se está encaminando la investigación hacia esclarecer este caso. Entendemos que, por lo menos, dos personas están involucradas, podría haber más personas. Eso es parte de la investigación”, indicó la fiscal Gretchen Pérez Catinchi, subdirectora de la Fiscalía de Bayamón.

La fiscal se limitó a decir que las personas de interés son dos hombres. No ofreció detalles sobre sus identidades.

“Los hechos no fueron en sí grabados, no había cámaras en donde sucedieron exactamente los hechos”, precisó. “Tampoco queremos afectar posibles testigos… mucha gente desgraciadamente alega no haber visto nada”.

En estos hechos fueron asesinados tres hombres, identificados como Rey Fernando Collazo Cabrera, de 32 años y administrador de Caldosos Bar & Rest; Kevin J. Pérez Díaz, de 22 años, y Jesús Manuel Nieves Rodríguez, de 35 años y residente en Toa Alta.

PUBLICIDAD

Las autoridades creen que este último era el objetivo de los criminales en los hechos, reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 10:56 p.m. del 24 de octubre.

“El caso está bajo investigación. Se están investigando posibles testigos, las personas que estaban en el negocio cuando ocurrieron los hechos. Se está analizando las cámaras de seguridad del negocio, identificando a las personas que estaban allí y entrevistándolas para poder esclarecer este caso”, agregó Pérez Catinchi.

Según la Policía, el crimen ocurrió en la planta de abajo del negocio de tres niveles, llamada el “sótano”, y en donde los comensales pueden comer mientras hay música en vivo. Se cree que en el establecimiento había unas personas al momento de los hechos.

Nieves Rodríguez, conocido como “el Gato de Toa Alta”, se encontraba en libertad por habeas corpus, pero en su contra pesaba un proceso criminal por cargos de asesinato y Ley de Armas. Su récord criminal está “bajo investigación”, indicó Pérez Catinchi.

Familiares de Collazo Cabrera, también conocido como “Bebo”, se han mostrado consternados con su muerte. Este estaba a cargo del concurrido local comercial propiedad de su padre, del mismo nombre. El establecimiento está localizado en la famosa Ruta Gastronómica de Naranjito.

Precisamente hoy, miércoles, el negocio se disponía a reabrir sus puertas luego del crimen violento. “Perder a un ser querido nos causó un gran sufrimiento, pero Dios se conmueve con nosotros y nos envía a verdaderos ángeles, para consolarnos y animarnos”, publicó Caldosos en su cuenta de Facebook.

PUBLICIDAD

- Hoy abrimos nuestras puertas No será un día fácil pero Dios nos envía a verdaderos ángeles para animarnos...🙏 - DIOS LOS BENDIGA MUCHO!!! Posted by Caldosos Bar & Rest on Wednesday, November 3, 2021

El alcalde de este municipio, Orlando Ortiz Chevres, señaló en días recientes a El Nuevo Día que este triple asesinato elevó a ocho el total de muertes violentas registradas en este pueblo de la montaña en lo que va de año.

“Fue un hecho muy lamentable, muy triste todo eso. En los años que llevo como alcalde no había visto una situación similar, pero hay que ver que esto es un evento totalmente aislado, no es la costumbre. Esto era prácticamente un asesinato en donde estaban acechando la persona, pero esto provocó que dos inocentes perdieran la vida”, expresó.

La investigación de este crimen está en manos de las fiscales Daphne Cordero y Jarellys Sánchez.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, Reynaldo Jiménez, informó que la Policía no emitirá declaraciones en este caso por el momento.