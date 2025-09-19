Opinión
19 de septiembre de 2025
84°lluvia moderada
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado en la PR-14 en Ponce

Según la Policía, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas

19 de septiembre de 2025 - 6:41 AM

Updated At

Actualizado el 19 de septiembre de 2025 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía no precisó cómo los sujetos entraron a la casa. (Archivo)
La Policía no precisó cómo los sujetos entraron a la casa. (Archivo) (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue asesinado la madrugada del viernes en la PR-14, Puente La Betances, en Ponce.

El informe preliminar de la Policía sostiene que, mientras oficiales municipales se encontraban realizando patrullaje preventivo, escucharon unos disparos.

Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo baleado de Jason J. Vélez Santos, de 29 años, sobre el pavimento.

Según la Uniformada, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
