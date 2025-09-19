Identifican a hombre asesinado en la PR-14 en Ponce
Según la Policía, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas
19 de septiembre de 2025 - 6:41 AM
Actualizado el 19 de septiembre de 2025 - 9:51 AM
Un hombre fue asesinado la madrugada del viernes en la PR-14, Puente La Betances, en Ponce.
El informe preliminar de la Policía sostiene que, mientras oficiales municipales se encontraban realizando patrullaje preventivo, escucharon unos disparos.
Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo baleado de Jason J. Vélez Santos, de 29 años, sobre el pavimento.
Según la Uniformada, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan.
