Identifican a hombre asesinado en la PR-14 en Ponce

Un hombre fue asesinado la madrugada del viernes en la PR-14, Puente La Betances, en Ponce.

El informe preliminar de la Policía sostiene que, mientras oficiales municipales se encontraban realizando patrullaje preventivo, escucharon unos disparos.

Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo baleado de Jason J. Vélez Santos, de 29 años, sobre el pavimento.

Según la Uniformada, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas