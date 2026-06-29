Identifican a hombre hallado sin vida a orillas de una carretera en Arecibo
Según la Uniformada, el sujeto tenía expediente criminal por delitos cometidos en 2016
29 de junio de 2026 - 2:00 PM
29 de junio de 2026 - 2:00 PM
El hombre cuyo cuerpo fue localizado el viernes a orillas de la calle Martes, en el barrio San Francisco de Arecibo, fue identificado como Orlando Domena Torres, de 49 años.
La Policía de Puerto Rico informó que un familiar llegó el domingo hasta el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para identificar el cuerpo del sujeto, quien poseía expediente criminal en el 2016.
Según la información preliminar de la Policía, agentes adscritos al Precinto 107 de Arecibo fueron alertados por un ciudadano sobre una persona tirada a orillas de la carretera.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Domena Torres que presentaba una herida de bala.
El occiso había sido descrito como de tez blanca, cabello negro y gris, barba, con una estatura de aproximadamente cinco pies con cinco pulgadas (5′5″) y con un peso aproximado de 230 libras.
Al momento de ser hallado, vestía camisa y pantalón negro. De igual forma, las autoridades informaron que tenía un tatuaje con el nombre “Mariana Torres”.
El agente Obed Mercado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, asumió la pesquisa bajo la supervisión de la sargento Rita Rosado.
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