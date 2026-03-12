Identifican a víctimas de tiroteo en Arecibo

La Policía identificó como José Milton Sein Avilés, de 53 años y residente en Arecibo, a la persona que falleció en un tiroteo reportado en la tarde de este miércoles frente al negocio Mike Mini Market and Liquor Store en Arecibo.

Durante el ataque también resultó herido Adrián Collazo Montalvo, de 24 años y residente en Utuado, quien fue atendido por paramédicos en el lugar y llevado en condición de cuidado a una institución médica cercana.

Según el informe preliminar, la Policía fue alertada sobre disparos mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 hecha a las 4:04 p.m.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Sein Avilés dentro del negocio, y a Collazo Montalvo, en el exterior. Sein Avilés, quien fue identificado por un familiar, indicó la Policía, murió en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala El cuerpo fue identificado por un familiar.

De momento, la Policía no indicó si Collazo Montalvo se conocían y/o compartían juntos al momento de ocurrir el tiroteo.