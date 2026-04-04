Asalto en servicarro en Arecibo: detienen a joven de 19 años

Lo que parecía una madrugada rutinaria en un servicarro en Arecibo se convirtió en un robo, luego de que un individuo se acercara a la ventanilla y, mediante amenaza, se llevara dinero en efectivo.

Según el informe de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 12:46 a.m. de este sábado en el restaurante Burger King, ubicado en el centro comercial Plaza del Atlántico Shopping Center, en la PR-2.

De acuerdo con la querella, el sujeto se aproximó por la ventana del servicarro del establecimiento y, mediante intimidación, logró apropiarse de dinero en efectivo, marchándose del lugar sin causar daño físico.

Posteriormente, agentes detuvieron a un joven de 19 años, quien figura como sospechoso del robo.

La intervención fue realizada por el agente Kevin Milet Molina, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo.