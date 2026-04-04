Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asalto en servicarro en Arecibo: detienen a joven de 19 años

El sujeto se aproximó por la ventana del establecimiento y, mediante intimidación, logró apropiarse de dinero en efectivo

4 de abril de 2026 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La intervención fue realizada por el agente Kevin Milet Molina, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Lo que parecía una madrugada rutinaria en un servicarro en Arecibo se convirtió en un robo, luego de que un individuo se acercara a la ventanilla y, mediante amenaza, se llevara dinero en efectivo.

RELACIONADAS

Según el informe de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 12:46 a.m. de este sábado en el restaurante Burger King, ubicado en el centro comercial Plaza del Atlántico Shopping Center, en la PR-2.

De acuerdo con la querella, el sujeto se aproximó por la ventana del servicarro del establecimiento y, mediante intimidación, logró apropiarse de dinero en efectivo, marchándose del lugar sin causar daño físico.

Posteriormente, agentes detuvieron a un joven de 19 años, quien figura como sospechoso del robo.

La intervención fue realizada por el agente Kevin Milet Molina, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo.

El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, que consultará con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAreciboRobos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: