Asalto en servicarro en Arecibo: detienen a joven de 19 años
El sujeto se aproximó por la ventana del establecimiento y, mediante intimidación, logró apropiarse de dinero en efectivo
4 de abril de 2026 - 11:06 AM
4 de abril de 2026 - 11:06 AM
Lo que parecía una madrugada rutinaria en un servicarro en Arecibo se convirtió en un robo, luego de que un individuo se acercara a la ventanilla y, mediante amenaza, se llevara dinero en efectivo.
Según el informe de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 12:46 a.m. de este sábado en el restaurante Burger King, ubicado en el centro comercial Plaza del Atlántico Shopping Center, en la PR-2.
De acuerdo con la querella, el sujeto se aproximó por la ventana del servicarro del establecimiento y, mediante intimidación, logró apropiarse de dinero en efectivo, marchándose del lugar sin causar daño físico.
Posteriormente, agentes detuvieron a un joven de 19 años, quien figura como sospechoso del robo.
La intervención fue realizada por el agente Kevin Milet Molina, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo.
El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, que consultará con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.
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