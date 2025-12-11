Identifican hombre baleado durante la tarde del jueves en San Lorenzo

La Policía identificó al hombre asesinado y encontrado dentro de un automóvil, en la tarde del jueves en San Lorenzo, como Heriberto Jeandale Rosa Martínez, de 37 años y residente en ese municipio.

Según señaló la Uniformada en el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:14 p.m. alertó a las autoridades sobre disparos en la carretera PR-131, entre la farmacia Ruiz Belvis y la Gomera Silva, en el barrio Quemado de ese municipio.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado y sin signos vitales de Rosa Martínez en el interior de una guagua RAM 250 Power Wagon azul de 2024.

La Policía indicó que el occiso tenía expediente criminal por varios delitos graves, como asesinato en primer grado, en 2016, y violación a la Ley de Sustancias Controladas, en 2010.

