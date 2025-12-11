Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican hombre baleado durante la tarde del jueves en San Lorenzo

La víctima poseía expediente con la Policía por varios delitos graves

11 de diciembre de 2025 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cadáver baleado de un hombre fue encontrado en la tarde del jueves dentro de un vehículo en una carretera de San Lorenzo luego de que la Policía recibiera una alerta ciudadana sobre disparos en el lugar. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía identificó al hombre asesinado y encontrado dentro de un automóvil, en la tarde del jueves en San Lorenzo, como Heriberto Jeandale Rosa Martínez, de 37 años y residente en ese municipio.

RELACIONADAS

Según señaló la Uniformada en el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:14 p.m. alertó a las autoridades sobre disparos en la carretera PR-131, entre la farmacia Ruiz Belvis y la Gomera Silva, en el barrio Quemado de ese municipio.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado y sin signos vitales de Rosa Martínez en el interior de una guagua RAM 250 Power Wagon azul de 2024.

La Policía indicó que el occiso tenía expediente criminal por varios delitos graves, como asesinato en primer grado, en 2016, y violación a la Ley de Sustancias Controladas, en 2010.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas está a cargo de la pesquisa.

