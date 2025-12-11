Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entrevistan a persona de interés con relación al asesinato de un hombre en condominio de Carolina

La víctima trabajaba para una empresa de mantenimiento

11 de diciembre de 2025 - 2:28 PM

Actualizado el 11 de diciembre de 2025 - 3:49 PM

Por

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Carolina, confirmó a El Nuevo Día que entrevistan a una persona de interés con relación al asesinato de un trabajador registrado este jueves en los predios del condominio Altos de Escorial en Carolina.

“Estamos entrevistando a una persona de interés, pero estamos en la etapa preliminar, así que no podemos determinar todavía si está vinculado al crimen o no”, indicó Oliveras.

La oficial sostuvo, además, que familiares de la víctima llegaron a la escena para iniciar el proceso de identificación y que, de momento, no cuentan con una identidad oficial.

La víctima trabajaba para una empresa de mantenimiento que ofrece servicios en el condominio residencial y la persona que es entrevistada por la Policía es un compañero de trabajo de la victima, confirmó Oliveras.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el hombre resultó herido de bala y falleció en la escena.

La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del CIC de Carolina.

