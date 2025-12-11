Entrevistan a persona de interés con relación al asesinato de un hombre en condominio de Carolina

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Carolina, confirmó a El Nuevo Día que entrevistan a una persona de interés con relación al asesinato de un trabajador registrado este jueves en los predios del condominio Altos de Escorial en Carolina.

“Estamos entrevistando a una persona de interés, pero estamos en la etapa preliminar, así que no podemos determinar todavía si está vinculado al crimen o no”, indicó Oliveras.

La oficial sostuvo, además, que familiares de la víctima llegaron a la escena para iniciar el proceso de identificación y que, de momento, no cuentan con una identidad oficial.

La víctima trabajaba para una empresa de mantenimiento que ofrece servicios en el condominio residencial y la persona que es entrevistada por la Policía es un compañero de trabajo de la victima, confirmó Oliveras.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el hombre resultó herido de bala y falleció en la escena.

PUBLICIDAD