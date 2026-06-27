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Exsecretario de Transporte federal estuvo separado brevemente de sus hijos tras una presunta denuncia falsa

Pete Buttigieg describió la experiencia como una de las horas más oscuras de su vida

27 de junio de 2026 - 10:41 PM

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El exsecretario de Transporte Pete Buttigieg interviene en la convención de la National Action Network (NAN) celebrada en Nueva York. (Angelina Katsanis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, fue objeto de una denuncia anónima que, según determinó la policía, era falsa y que, según él, le obligó a pasar una noche lejos de sus gemelos de cuatro años.

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Según Buttigieg, un agente de la Policía Estatal de Míchigan y un trabajador de los servicios de protección de menores se personaron en su domicilio de Traverse City tras recibir una denuncia anónima en la que se alegaba que representaba un peligro para sus hijos. Las autoridades organizaron entrevistas forenses con sus gemelos y le ordenaron que no se quedara a solas con ellos hasta que las entrevistas hubieran concluido.

Buttigieg describió esa dura experiencia de 24 horas en una publicación de Substack como “una de las horas más oscuras de mi vida”.

La Policía Estatal de Míchigan afirmó en un comunicado enviado a The Associated Press que había recibido una “denuncia anónima” y que, junto con los servicios de protección de menores, “tomaron medidas al respecto y determinaron que la denuncia era falsa”.

Buttigieg afirmó que los investigadores le habían contado que la persona que llamó de forma anónima había afirmado haber confesado, años atrás, haber cometido delitos violentos durante un encuentro fortuito en Alabama. Buttigieg señaló que nunca había estado en la localidad donde supuestamente tuvo lugar dicho encuentro.

Según él, la policía le dijo que la denuncia no se remitiría a la fiscalía y que consideraban que tenía motivaciones políticas, mientras que los Servicios de Protección de la Infancia no encontraron nada que corroborara la denuncia.

El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, habla sobre el proyecto de ley de transporte aprobado recientemente por el presidente en la Sala de Prensa de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 8 de noviembre de 2021. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, habla sobre el proyecto de ley de transporte aprobado recientemente por el presidente en la Sala de Prensa de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 8 de noviembre de 2021. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo (Agencia EFE)

“No puedo describir la mezcla de rabia y tristeza que siento al pensar que alguien haya metido a nuestros hijos en esto”, escribe Buttigieg. “Tienen cuatro años. Cuatro. No saben ni les importa qué es un demócrata o un republicano”.

Buttigieg, a quien muchos consideran un posible candidato presidencial demócrata para 2028, lleva mucho tiempo siendo objeto de ataques contra la comunidad LGBTQ.

En los últimos años, activistas conservadores y algunos cargos públicos republicanos se han opuesto a las iniciativas destinadas a presentar a las familias monoparentales del mismo sexo como familias normales en las escuelas y en la vida pública. Junio —ampliamente reconocido como el Mes del Orgullo— es el Mes de las Familias Fuertes en Alabama, una iniciativa concebida para coincidir con el Día del Padre. La proclamación de la gobernadora Kay Ivey afirma que los padres son «el cabeza de familia» y que “los hogares dirigidos por un padre y una madre proporcionan a los niños la estructura y la disciplina necesarias para triunfar a lo largo de la vida”.

Buttigieg escribió que el incidente se produjo poco después de que publicara fotos de su familia en Internet con motivo del Día del Padre.

Buttigieg fue objeto de críticas por parte de algunos republicanos por tomarse un permiso de paternidad después de que él y su marido, Chasten, adoptaran a sus gemelos mientras ocupaba un cargo en la Administración Biden. Buttigieg también escribió que ha recibido amenazas de muerte a lo largo de su carrera.

“Pero esto es lo peor que me ha pasado desde que empecé mi carrera en el sector de los servicios”, escribió.

Fotografía de archivo del 29 de abril de 2019 del entonces precandidato presidencial demócrata Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, durante una reunión con el líder de los derechos civiles Al Sharpton en la ciudad de Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews, Pool)
Fotografía de archivo del 29 de abril de 2019 del entonces precandidato presidencial demócrata Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, durante una reunión con el líder de los derechos civiles Al Sharpton en la ciudad de Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews, Pool) (The Associated Press)

Los cargos públicos de todo el espectro político se han convertido cada vez más en blanco de las «bromas de swatting», que consisten en realizar una llamada falsa a los servicios de emergencia para provocar una intervención en una dirección concreta. El objetivo es conseguir que acudan las autoridades, en particular un equipo SWAT. Las fuerzas del orden han advertido de que estos incidentes desvían recursos de otras tareas urgentes y suponen un riesgo tanto para los agentes como para las víctimas.

Buttigieg afirmó que el incidente ponía de manifiesto una escalada más amplia de los ataques políticos.

“Todo el mundo sabe que la política es desagradable hoy en día”, escribió. “Siempre lo ha sido, pero ahora se parece cada vez más a un deporte sangriento”.

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