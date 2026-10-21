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Investigan “intervención” en prisión con joven imputado por asesinato de su abuela en Guaynabo

El Departamento de Corrección y Rehabilitación sostuvo que el menor “se encuentra actualmente en buen estado”

21 de octubre de 2026 - 10:11 AM

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La semana pasada se confirmó el contagio de dos empleadas que trabajab en el área de farmacia del Centro Médico Correccional de Bayamón. (GFR Media)
El menor está ingresado en el Centro Médico Correccional para recibir tratamientos desde que el tribunal encontró causa para su arresto.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) informó que investiga una “intervención” con un adolescente que está ingresado mientras es procesado judicialmente por el asesinato de su abuela en Guaynabo.

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En comunicado de prensa, el DCR confirmó que hubo un incidente con el menor el pasado 8 de octubre, pero no se detalló en qué consistió lo ocurrido.

Sostuvo que se trató de “incidente aislado”, asegurando que “el menor se encuentra actualmente en buen estado de salud y compareció ante el Tribunal el martes, 13 de octubre”.

Explicó que “su ubicación en el Centro Médico Correccional responde al tratamiento psicológico que recibe desde su ingreso como parte de su plan institucional”.

“El personal correccional tiene la responsabilidad de mantener el orden y proteger la seguridad de todas las personas bajo custodia, mediante intervenciones conforme a los protocolos establecidos”, indicó el DCR.

“Como parte de la investigación en curso, se evalúan las circunstancias de lo ocurrido y la intervención realizada, sin adelantar conclusiones”, agregó.

El Departamento de Justicia informó el pasado 27 de septiembre que presentó tres cargos contra Elvin William Reyes Rosa, de 16 años, por el asesinato de su abuela, Lourdes Pérez Mercado, de 67 años, y la tentativa de asesinato de su hermano, por hechos ocurridos el sábado en el Santa María Shopping Center, en Guaynabo.

Reyes Rosa será procesado como adulto, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

La Fiscalía de Bayamón presentó los cargos luego que la investigación estableciera que el adolescente atacó en varias ocasiones con un cuchillo a su abuela y a su hermano. La mujer murió a consecuencia de las heridas, mientras que su hermano quedó gravemente herido.

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Breaking NewsDepartamento de Corrección y Rehabilitación
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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