Investigan “intervención” en prisión con joven imputado por asesinato de su abuela en Guaynabo

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) informó que investiga una “intervención” con un adolescente que está ingresado mientras es procesado judicialmente por el asesinato de su abuela en Guaynabo.

En comunicado de prensa, el DCR confirmó que hubo un incidente con el menor el pasado 8 de octubre, pero no se detalló en qué consistió lo ocurrido.

Sostuvo que se trató de “incidente aislado”, asegurando que “el menor se encuentra actualmente en buen estado de salud y compareció ante el Tribunal el martes, 13 de octubre”.

Explicó que “su ubicación en el Centro Médico Correccional responde al tratamiento psicológico que recibe desde su ingreso como parte de su plan institucional”.

“El personal correccional tiene la responsabilidad de mantener el orden y proteger la seguridad de todas las personas bajo custodia, mediante intervenciones conforme a los protocolos establecidos”, indicó el DCR.

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“Como parte de la investigación en curso, se evalúan las circunstancias de lo ocurrido y la intervención realizada, sin adelantar conclusiones”, agregó.

El Departamento de Justicia informó el pasado 27 de septiembre que presentó tres cargos contra Elvin William Reyes Rosa, de 16 años, por el asesinato de su abuela, Lourdes Pérez Mercado, de 67 años, y la tentativa de asesinato de su hermano, por hechos ocurridos el sábado en el Santa María Shopping Center, en Guaynabo.

Reyes Rosa será procesado como adulto, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.