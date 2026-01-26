Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Justicia no recomienda un FEI para alcalde de Yauco por donativos tras inundaciones de 2024

La agencia explicó que no encontró evidencia suficiente para imputarle responsabilidad a Ángel L. Torres Ortiz

26 de enero de 2026 - 7:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde de Yauco, Ángel L. Torres Ortiz, dijo que solo resta pagar $180,000 a 45 exempleados. (Suministrada)
La notificación e investigación preliminar fue remitida a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que, al momento, se encuentra considerándola.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia (DJ) no recomendó el nombramiento de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al alcalde de Yauco, Ángel L. Torres Ortiz por unos presuntos donativos a ese ayuntamiento tras las inundaciones del 7 de mayo de 2024.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa compartido por la agencia, la Oficina del Contralor les refirió el caso, que fue investigado por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

“Luego de culminado el análisis correspondiente, el Departamento de Justicia determinó que la evidencia obtenida no establece causa suficiente para imputar responsabilidad penal al alcalde del Municipio de Yauco, Ángel L. Torres Ortiz, en relación con los hechos investigados. En atención a dicha determinación, no se recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente”, lee el comunicado.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, remitió la investigación preliminar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que, al momento, se encuentra considerándola.

“La secretaria y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán declaraciones adicionales sobre este asunto”, lee el documento.

Tags
Breaking NewsDepartamento de JusticiaYaucoOficina del ContralorFEI
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: