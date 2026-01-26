Justicia no recomienda un FEI para alcalde de Yauco por donativos tras inundaciones de 2024

El Departamento de Justicia (DJ) no recomendó el nombramiento de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al alcalde de Yauco, Ángel L. Torres Ortiz por unos presuntos donativos a ese ayuntamiento tras las inundaciones del 7 de mayo de 2024.

Según un comunicado de prensa compartido por la agencia, la Oficina del Contralor les refirió el caso, que fue investigado por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

“Luego de culminado el análisis correspondiente, el Departamento de Justicia determinó que la evidencia obtenida no establece causa suficiente para imputar responsabilidad penal al alcalde del Municipio de Yauco, Ángel L. Torres Ortiz, en relación con los hechos investigados. En atención a dicha determinación, no se recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente”, lee el comunicado.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, remitió la investigación preliminar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que, al momento, se encuentra considerándola.