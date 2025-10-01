La Policía identifica a hombre baleado en Caguas

La Policía confirmó, en la tarde del miércoles, que identificó al hombre asesinado esta mañana en el sector La Macanea, en Caguas, como Ramón Gómez Montañez, concido como “El Imperio”.

Gómez Montañez, de 28 años y residente en Juncos, poseía expediente por asesinato en primer grado, añadió la Uniformada.

El hombre, quien fue baleado en un incidente reportado a las 12:01 a.m., era buscado por violar las condiciones de probatoria impuestas por el Tribunal Federal en San Juan, al igual que por un incidente en el que, presuntamente, disparó contra policías municipales de San Lorenzo en un incidente en agosto.

Gómez Montañez se declaró culpable en la esfera federal, en diciembre de 2020, tras ser acusado por posesión de drogas y armas de fuego.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúa con la pesquisa luego que el crimen fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

PUBLICIDAD

Al llegar a la escena, en la calle Del Rey 1 de la urbanización Hacienda del Rey, los agentes localizaron en el área verde, a orillas de la carretera, el cuerpo de Gómez Montañez, quien falleció tras recibir múltiples impactos de proyectil de bala.

Momento en que le disparan a patrulla municipal en San Lorenzo El conductor escapó de la escena en la PR-203 tras abrir fuego.

Previamente, el director del CIC de Caguas, el teniente Harry Solivan Díaz, indicó a El Nuevo Día que los investigadores sospechaban que se trataba de un hombre que se escondía de autoridades federales.

“Nosotros entendemos que es él. Lógicamente, tenemos que esperar a la notificación oficial, que no se ha hecho”, sostuvo Solivan Díaz en la mañana del miércoles.

Señaló, además, que entienden que se trata del fugitivo por los tatuajes que luce, entre otras referencias, pero estaban a la espera de que los familiares fueran notificados, porque en la última conversación que tuvieron con los agentes, todavía no lo sabían.

Cuando se le preguntó si contaban con un móvil preliminar, Solivan Díaz señaló que “al momento no se descarta ninguna teoría”, incluyendo el hecho de que “era sospechoso de un asesinato”.

“Es un individuo que tiene una orden (de arresto) por una revocación de probatoria federal”, apuntó.

También confirmó que “era sospechoso de un incidente que ocurrió con un (policía) municipal hace unos meses, durante una intervención”.

El sujeto había sido arrestado en el 2015 y luego se declaró culpable en el 2020 por drogas y posesión ilegal de armas de fuego. Posteriormente, salió en probatoria, pero al violar las condiciones de libertad el juez federal Jay García Gregory emitió la orden de arresto.

PUBLICIDAD

Desde entonces era buscado. Las autoridades entienden que en agosto pasado manejaba un auto que fue detenido por un oficial de la Policía Municipal de San Lorenzo al detectar el vehículo transitando sin marbete en la carretera PR-203, expreso Chayanne, y que resultó ser hurtado.

“Al intervenir con el vehículo este se dio a la huida abriendo fuego contra el oficial. Este repelió la agresión y le dio persecución hasta recuperar el vehículo abandonado en la PR-931”, apuntó en aquel momento la Administración Municipal de San Lorenzo, en declaraciones escritas.

El agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios del CIC del área de Caguas, la fiscal Wanda Samalot y el personal del Instituto de Ciencias Forenses están a cargo del caso.