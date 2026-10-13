Localizan en buen estado a menor reportada desaparecida en Carolina
Eimylianis Rubí Bonilla, de 14 años, fue vista por última vez el 25 de septiembre
7 de octubre de 2026 - 2:37 PM
7 de octubre de 2026 - 2:37 PM
Una menor de 14 años que había sido vista por última vez el 25 de septiembre en los predios de su residencia en la urbanización Parque Ecuestre, en Carolina, fue encontrada en buen estado, según la Policía.
Se trata de Eimylianis Rubí Bonilla, que había sido reportada desaparecida por su tía, Mirtha Carmona Rohena, el pasado 7 de octubre.
La mujer había informado a las autoridades que la menor de edad salió de la residencia para botar la basura y no regresó.
En ese momento, la adolescente fue descrita como de tez negra, con una estatura de cinco pies con tres pulgadas (5′3″), con un peso aproximado de 110 libras y de ojos y cabello marrón.
Tras su localización, se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía de Puerto Rico.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: