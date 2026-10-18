Motorista presuntamente ebrio le lanza una motora encima a un sargento municipal en Hatillo

Un sargento de la Policía Municipal de Hatillo resultó herido en la rodilla izquierda durante una intervención con un grupo de motoristas, esta madrugada, en la carretera 490, en el barrio Pagil de ese municipio.

Según el informe preliminar, el sargento Carlos Villanueva Cordero realizaba rondas preventivas para detectar violaciones a la Ley 22 de Tránsito cuando intervino con un grupo de motoristas y le ordenó detenerse al conductor de una motora Qianxin FY-200T.

Sin embargo, el conductor le lanzó la motora al sargento, provocándole una herida en la rodilla izquierda.

Villanueva Cordero recibió asistencia de paramédicos y fue transportado al hospital Metro Pavía, en Arecibo, donde se encontraba en condición estable.

Arrestan al conductor

Al lugar acudió el agente Ovidio Mercado, del Distrito Policial de Hatillo, quien investigó el incidente e identificó al conductor como Jaime O. Recinos Lemus, de 29 años y residente de Hatillo.

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Según el informe, el agente observó que Recinos Lemus presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que fue arrestado y trasladado a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo para realizarle una prueba de aliento.

La prueba arrojó un resultado de 0.091% de alcohol.