Muere mujer de 50 años tras varios días hospitalizada por caída en un acantilado en Arecibo

Una mujer de 50 años que se encontraba en estado delicado desde el domingo, tras caer por un acantilado en Arecibo, falleció el martes a causa de las heridas sufridas, informó esta tarde la Policía.

Cristina Isabel Orsini Rodríguez, residente de Camuy, se encontraba hospitaliza en el Centro Médico de Río Piedras tras el incidente.

Según el informe policial, la mujer caminaba a las 12:08 a.m. del domingo por el paseo Víctor Rojas cuando saltó un muro de concreto para llegar a otra plataforma.

Sin embargo, se resbaló y cayó desde una altura de más de diez pies hasta unas piedras, resultando con heridas de gravedad.

La mujer fue rescatada por personal de Emergencias Médicas Estatal y del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Arecibo y Barceloneta, quienes le brindaron los primeros auxilios.