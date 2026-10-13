Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
13 de octubre de 2026
87°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere mujer de 50 años tras varios días hospitalizada por caída en un acantilado en Arecibo

Cristina Isabel Orsini Rodríguez se encontraba en condición de cuidado en el hospital Centro Médico

13 de octubre de 2026 - 1:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer fue rescatada por funcionarios de Emergencias Médicas Estatal y el Negociado del Cuerpo de Bomberos en Arecibo y Barceloneta quienes aplicaron los primeros auxilios. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer de 50 años que se encontraba en estado delicado desde el domingo, tras caer por un acantilado en Arecibo, falleció el martes a causa de las heridas sufridas, informó esta tarde la Policía.

RELACIONADAS

Cristina Isabel Orsini Rodríguez, residente de Camuy, se encontraba hospitaliza en el Centro Médico de Río Piedras tras el incidente.

Según el informe policial, la mujer caminaba a las 12:08 a.m. del domingo por el paseo Víctor Rojas cuando saltó un muro de concreto para llegar a otra plataforma.

Sin embargo, se resbaló y cayó desde una altura de más de diez pies hasta unas piedras, resultando con heridas de gravedad.

La mujer fue rescatada por personal de Emergencias Médicas Estatal y del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Arecibo y Barceloneta, quienes le brindaron los primeros auxilios.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

Tags
Breaking NewsAreciboCentro Médico en Río PiedrasAccidentesPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: