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En condición de cuidado mujer de 50 años tras caer por acantilado en Arecibo

La residente en Camuy fue rescatada y estabilizada por las autoridades

11 de octubre de 2026 - 12:54 PM

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Unidades del Cuerpo de Bomberos de Arecibo y Barceloneta junto a personal de Emergencias Médicas Estatal y la Policía rescataron, a eso de las 12:06 a.m., a la mujer y la estabilizaron hasta llevarla a un hospital en el zona donde aún permanece. (Archivo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Una mujer de 50 años permanece en condición “de cuidado” luego de sufrir heridas graves al caer por un acantilado de más de 10 pies en el paseo Víctor Rojas, en Arecibo, informó la Policía de Puerto Rico.

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La residente en Camuy supuestamente caminaba por el lugar cuando brincó un muro de concreto del que se resbaló y, al caer, quedó atrapada entre las piedras, de acuerdo a pescadores que se encontraban en el lugar, indicó la Uniformada.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Arecibo y Barceloneta junto a personal de Emergencias Médicas Estatal y la Policía de Puerto Rico rescataron, a eso de las 12:06 a.m., a la mujer y la estabilizaron hasta llevarla a un hospital en el zona donde aún permanece.

El agente Juan Montalvo, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, tuvo a su cargo la investigación.

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AreciboSeguridadAccidentes
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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