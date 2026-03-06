Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere una tripulante de lancha volcada frente a la costa de Ponce

La nave se dirigía hacia la isla de Caja de Muerto con cuatro personas

6 de marzo de 2026 - 4:26 PM

Updated At

Actualizado el 6 de marzo de 2026 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una mujer murió luego que una embarcación se volcara mientras se dirigía hacia la isla de Caja de Muerto en Ponce. Foto por: Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo (Xavier Araújo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer, quien no ha sido identificada, murió luego que una embarcación se volcara mientras se dirigía hacia la isla de Caja de Muertos, en la costa de Ponce, informó la Policía.



Según indica la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 2:18 de la tarde del viernes sobre un bote volcado y a la deriva frente a la costa de Ponce.

La nave, que transportaba a cuatro tripulantes, tuvo problemas en el agua y sucumbió ante el oleaje volcándose. Dos de los tripulantes lograron llegar nadando hasta las instalaciones del Club Náutico de Ponce, mientras que un tercer tripulante fue rescatado con vida.

La cuarta tripulante falleció ahogada en el incidente.

Agentes de la División de Homicidios y Servicios Técnicos, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, se encuentran en el lugar en espera del fiscal de turno y se harán cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsPoncePolicía de Puerto Rico
