Muere una tripulante de lancha volcada frente a la costa de Ponce

Una mujer, quien no ha sido identificada, murió luego que una embarcación se volcara mientras se dirigía hacia la isla de Caja de Muertos, en la costa de Ponce, informó la Policía.

Según indica la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 2:18 de la tarde del viernes sobre un bote volcado y a la deriva frente a la costa de Ponce.

La nave, que transportaba a cuatro tripulantes, tuvo problemas en el agua y sucumbió ante el oleaje volcándose. Dos de los tripulantes lograron llegar nadando hasta las instalaciones del Club Náutico de Ponce, mientras que un tercer tripulante fue rescatado con vida.

La cuarta tripulante falleció ahogada en el incidente.