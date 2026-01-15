Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Municipio de Hatillo ofrece apoyo tras fallecimiento de joven de 16 años en Polideportivo

Las autoridades investigan la muerte del menor, quien en 2019 habría recibido tratamiento por una afección cardíaca

15 de enero de 2026 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde de Hatillo, Carlos Román.
El alcalde de Hatillo, Carlos Román. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El alcalde de Hatillo, Carlos Román Román, aseguró que el Municipio brinda apoyo a los familiares y a la comunidad escolar tras el fallecimiento de un estudiante de 16 años de la Academia Interamericana de Arecibo, quien murió mientras practicaba “soccer” en la Pista y Polideportivo de Hatillo.

“Expresamos la solidaridad por parte del equipo de trabajo de la administración municipal con los familiares, amigos y la comunidad escolar”, sostuvo Román Román en declaraciones escritas.

“Desde la administración municipal se activaron los protocolos y se coordinaron esfuerzos inmediatos junto a profesionales de salud tanto del Municipio de Hatillo como otros provistos a través de alianzas entre la administración y entidades del tercer sector, privadas y gubernamentales. Esto con el fin de proveer la asistencia necesaria tanto a los familiares del estudiante como a la comunidad escolar con la mayor sensibilidad, responsabilidad y rigor posible”, agregó el líder municipal.

Por su parte, el capitán Carlos Vélez Hernández, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, indicó a El Nuevo Día que el joven, cuya identidad no será divulgada por las autoridades de momento, se encontraba practicando “soccer” en el mencionado lugar “cuando de repente cayó al suelo”.

“Lo llevaron al hospital y, posteriormente, diagnosticaron que falleció. Según la investigación, en el 2019, estuvo dos años recibiendo tratamiento en hospital de Bayamón”, detalló el capitán.

El capitán explicó que, en ese momento, el joven padecía de una afección cardíaca. No obstante, señaló que será la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) la que determine si la causa de muerte está relacionada con dicha condición o si responde a otros factores.

