Seguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece joven de 16 años que sufrió percance de salud en el Polideportivo de Hatillo

De momento, la Policía no ha identificado al joven

15 de enero de 2026 - 10:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

Un joven de 16 años falleció en la tarde de este miércoles al colapsar mientras practicaba el deporte de fútbol en la Pista y Polideportivo de Hatillo, confirmó la Comandancia de Arecibo de la Policía.

Según el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre un presunto caso médico mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El joven, que no fue identificado, recibió asistencia médica en la escena, estabilizado y transportado al hospital Pavía de Arecibo.

Sin embargo, personal del hospital luego informó que el joven falleció. De momento, no se indicó qué percance de salud sufrió.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo están a cargo de la investigación.

Breaking News Policía de Puerto Rico Hatillo
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
