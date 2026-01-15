Fallece joven de 16 años que sufrió percance de salud en el Polideportivo de Hatillo

Un joven de 16 años falleció en la tarde de este miércoles al colapsar mientras practicaba el deporte de fútbol en la Pista y Polideportivo de Hatillo, confirmó la Comandancia de Arecibo de la Policía.

Según el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre un presunto caso médico mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El joven, que no fue identificado, recibió asistencia médica en la escena, estabilizado y transportado al hospital Pavía de Arecibo.

Sin embargo, personal del hospital luego informó que el joven falleció. De momento, no se indicó qué percance de salud sufrió.