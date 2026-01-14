Policía busca a sospechoso que habría herido de bala a otro hombre en Villalba
El perjudicado intentó buscar refugio en un cuartel, pero fue alcanzado por los disparos
14 de enero de 2026 - 9:10 AM
Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero de un sujeto, sospechoso de presuntamente disparar contra otro hombre en hechos ocurridos en Villalba.
De acuerdo con la Uniformada, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando el sospechoso persiguió al perjudicado y le realizó disparos desde un vehículo marca Toyota, modelo Cross, color blanco.
Según las autoridades, el perjudicado llegó hasta el municipio de Villalba, donde intentó buscar refugio en el Cuartel de la Policía, pero fue alcanzado por los disparos.
La Uniformada indicó que el perjudicado resultó con heridas de gravedad.
Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
