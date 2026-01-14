Policía busca a sospechoso que habría herido de bala a otro hombre en Villalba

Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero de un sujeto, sospechoso de presuntamente disparar contra otro hombre en hechos ocurridos en Villalba.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando el sospechoso persiguió al perjudicado y le realizó disparos desde un vehículo marca Toyota, modelo Cross, color blanco.

Según las autoridades, el perjudicado llegó hasta el municipio de Villalba, donde intentó buscar refugio en el Cuartel de la Policía, pero fue alcanzado por los disparos.

La Uniformada indicó que el perjudicado resultó con heridas de gravedad.