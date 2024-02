“No tengo nada que ver”: Eliezer Molina asegura desconocer por qué la Policía entrevista a candidato de Victoria Ciudadana en relación al tiroteo en su hogar

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que haya pasado esa noche en la casa de Eliezer Molina y no tengo duda de que así va a quedar demostrado tras la investigación que está realizando la Policía”, indicó Ortiz, en las declaraciones escritas.

“Ese es el foro donde yo espero resolver este problema, no en la calle, no reproduciendo la violencia. El país vive momentos difíciles en los que la violencia ha estado arropando nuestro pueblo y las personas que, de una manera u otra, aspiran a ocupar posiciones públicas tenemos el deber de dar el ejemplo, no solo con nuestras palabras, sino también con acciones. La violencia hay que rechazarla y combatirla venga de donde venga. Nuestro pueblo reclama unidad. Es el pueblo el que nos observa y será ese mismo pueblo quien nos juzgara”, concluyó Ortiz.